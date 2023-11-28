الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية

مسابقة شيخ الأزهر،
مسابقة شيخ الأزهر، فيتو

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، انطلاق اختبارات مسابقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السنوية للمعاهد والمكاتب الأهلية والأروقة في حفظ القرآن الكريم علي مستوى معاهد منطقة الوادي الجديد الأزهرية بإدارتها الثلاث (الخارجة - الداخلة - الفرافرة)، وذلك بلجنتي مقر ديوان عام المنطقة وإدارة الداخلة التعليمية، وذلك بمتابعة الشيخ فتحي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، وعبد الله سعيد، المدير العام الثقافي للمنطقة، والشيخ محمد إبراهيم، مدير إدارة شئون القرآن الكريم.

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وأوضح رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات تسير وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية في جو تسوده الشفافية والهدوء ولا توجد أي عقبات تواجه اللجنة.

يُذكر أن مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.

وعلى صعيد متصل تفقد الشيخ فتحي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم، مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية والتي أقيمت بمقر معهد فتيات الخارجة الثانوي بمشاركة عدد من معاهد إدارة الخارجة التعليمية. 

وأكد رئيس المنطقة، أهمية المشاركة في مثل هذه المسابقات، حيث تعمل على تشجيع الطلاب على المذاكرة والاجتهاد، كما أنها تدربهم على الامتحانات وتشجعهم على روح المنافسة...هذا وقد أسفرت النتائج عن فوز الآتي.  المرحلة الإعدادية ( بنين )      

( ١)  الطالب/ علي عاطف البنداري معهد ناصر ع. ث المركز الأول 

( ٢) الطالب/ محمود على احمد معهد باريس ع. ث. المركز الثاني  

 ( ٣) الطالب/ أحمد هاشم محمد معهد باريس  ع. ث. المركز الثالث              

 ** المرحلة الإعدادية  ( فتيات )     

 ( ١ )الطالبة/ بتول علي حسين  معهد فتيات الخارجة المركز الأول.

   ( ٢) الطالبة/ هاجر البدري محمد معهد الإيمان ع. ث  المركز الثاني.  

 ( ٣) الطالبة/ مريم أحمد علي  معهد المنيرة. ب. ع. المركز الثالث.

 

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الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظ القران الكريم شيخ الأزهر الشريف مسابقة الإمام الأكبر

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