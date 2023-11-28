الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في حريق عقار مكون من 6 طوابق بطنطا

حريق شقة بطنطا، فيتو
حريق شقة بطنطا، فيتو

أصيب ٥ أشخاص في حريق هائل بشقة سكنية بالطابق الأول علوي في عقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع البنداري بجوار كوبري قحافة في نطاق مدينة طنطا.

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وانتقلت قوة أمنية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارتي إسعاف تحسبًا لوقوع مصابين أو ضحايا في الحريق.

 

وتبين أن الحريق في شقة سكنية بالطابق الأول علوى في عقار سكنى مكون من 6 طوابق  بشارع البنداري بجوار كوبري قحافة في نطاق مدينة طنطا وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص وهم: "نادية عبد الباسط عبد القادر “65 سنة”، وليد فتوح طه “54 عامًا”، سيف أحمد الشرقاوى “عامان”، ملك اسلام عبدالله “10 سنوات”، هويدا عبد الله هنيدي “55 عامًا ”، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين في محل البلاغ.

 

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دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

 

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

 

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

 

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى، ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

 

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني، وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

 

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

 

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حريق طنطا الغربية أخبار محافظة الغربية

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