جيرونا يتعادل 1-1 مع أتليتك بلباو ويتقاسم صدارة ترتيب الدوري الإسباني مع ريال مدريد

الدوري الإسباني، انتهت مباراة جيرونا أمام أتليتك بلباو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على ملعب مونتيليفي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

تقدم جيرونا بالهدف الأول عن طريق فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 55، ثم أدرك فريق أتليتك بلباو هدف التعادل في الدقيقة 67 عن طريق إينياكي ويليامز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة وحيدة، رفعت رصيد إلى 35 نقطة في المركز الثاني بعد أن خاض 14 مباراة وخلف ريال مدريد المتصدر بنفس الرصيد، أما فريق أتليتك بلباو فيحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة بعد أن خاض نفس العدد من المباريات.

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فريق جيرونا الإسباني، فيتو

تشافي ينتقد الظلم التحكيمي لبرشلونة

الدوري الإسباني، يعتقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه تعرض للظلم كثيرًا هذا الموسم في الدوري الإسباني.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يعتقد مسؤولو برشلونة أنه بدون أخطاء الحكام كان سيتواجد البارسا حاليًّا في صدارة جدول ترتيب الليجا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن تشافي يعتقد أن قضية خوسيه نيجريرا تؤثر في قرارات الحكام تجاه برشلونة هذا الموسم.

ويواجه برشلونة والرؤساء السابقين للنادي، اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه نيجريرا، النائب السابق للجنة الحكام بالليجا، مقابل الحصول على خدمات تخص التحكيم.

وسبق أن قال تشافي عقب مباراة رايو فاليكانو الأخيرة في الدوري الإسباني: "تخبروني بأنني أبحث عن أعذار، لكنها ركلة جزاء واضحة".

ويحتل برشلونة، المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وسلطت تقارير صحفية الضوء علي القرارات التحكيمية خلال مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، أمس السبت في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني "الليجا".

وطالب برشلونة بالحصول على ركلتي جزاء، بالإضافة إلى إلغاء هدف رايو فاليكانو، بداعي التسلل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن القرار الجدلي الأول في المباراة يتعلق بهدف أوناي لوبيز في شباك برشلونة بالدقيقة 38 من الشوط الأول، وجاء الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن ظهر اللاعب أوسكار فالنتين في مسار الكرة، ما قد يحجب رؤية حارس برشلونة إيناكي بينيا.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن قرار الحكم في هذه اللعبة صحيح، وإذا كان هناك تداخل من فالنتين كان يجب أن يحصل على تنبيه من تقنية الفيديو.

وحدثت الواقعة الثانية في الشوط الثاني من المباراة، عندما سحب ليجوين، لاعب رايو فاليكانو، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء.

وأوضحت الصحيفة أن تقنية الفيديو راجعت اللقطة، وتبينت أن الخطأ حدث بعد تداخل وتصادم طويل بين اللاعبين، وأن الحكم إذا أطلق الصافرة ستكون باحتساب خطأ ضد المهاجم البولندي.

وجاءت اللقطة الأكثر جدلًا في الوقت المحتسب بدل الضائع بين ألفونسو إسبينو ورافينيا، والتي طالب خلالها برشلونة باحتساب ركلة جزاء.

وذكرت الصحيفة أن الحكم لم يصفر ركلة جزاء ولم يحصل على تنبيه من تقنية الفيديو، لأن هذه اللعبة توصف وفقًا لتوجيهات الفار بأنها غير واضحة.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن تقنية الفيديو لا تتدخل في حالات الشك لتنبيه حكم الساحة عن اللعبة، حيث يظهر دورها في الأخطاء الواضحة والصريحة فقط، لذا لا يوجد خطأ في هذه اللعبة.

وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق رايو فاليكانو بهدف لمثله في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وتقدم فاليكانو أولًا عن طريق أوناي لوبيز قبل أن يتعادل للبارسا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا التعادل يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما رايو فايكانو في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو

وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة، كالآتي:

إيناكي بينا - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - لامين يامال.