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رياضة

في الدقائق الأخيرة، فولهام يفوز على وولفرهامبتون 3-2 بالدوري الإنجليزي

فولهام يفوز على وولفرهامبتون
فولهام يفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فولهام مع ضيفه وولفرهامبتون، بنتيجة 3-2، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح فولهام التسجيل في الشوط الأول بواسطة أليكس إيوبي في الدقيقة الـ7، وأدرك وولفرهامبتون التعادل بواسطة ماثيوس كونها في الدقيقة الـ22، لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل الإيجابي (1-1).

في الشوط الثاني، أحرز ويليان الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ59، وبنفس الطريقة تمكن هوانغ هي تشان من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة الـ75.

وعاد ويليان ليسجل الهدف الثالث لفريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء (د 90+4)، من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

أهداف مباراة وولفرهامبتون وفولهام

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ترتيب وولفرهامبتون وفولهام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 15 نقطة أبقت عليه في المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما إرتفع رصيد فولهام إلى 15 نقطة في المركز الـرابع عشر.

 

ويتصدر آرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه علي برينتفورد 1-0 في الجولة الـ 13 من البريميرليج وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول 1-1.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فولهام ضد وولفرهامبتون

وانطلقت السبت مباريات الجولة الـ 13 بـ 7 مواجهات واكتملت أمس الأحد مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي بمواجهتي توتنهام وأستون فيلا، وإيفرتون ومانشستر يونايتد، فيما تختتم الجولة اليوم بمواجهة فولهام ضد وولفرهامبتون.

 

نتائج مباريات السبت في الدوري الانجليزي 

مانشستر سيتي 1-1 ليفربول

شيفليد يونايتد 1-3 بورنموث

نوتنجهام فورست 2-3 برايتون

بيرنلي 1-2 وست هام

لوتون تاون 2-1 كريستال بالاس

نيوكاسل 4-1 تشيلسي

برينتفورد 0-1 أرسنال

 

نتائج مباريات الأحد في الدوري الإنجليزي 

تونتنهام 1-2 أستون فيلا 

إيفرتون 0-3 مانشستر يونايتد

وتفوق مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون 3-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لأرقام "سكواكا" أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في 500 مباراة في البريميرليج.

وتسبب أشلي يونج في ركلة الجزاء التي تحصل عليها اليونايتد بعد إعاقته لأنتوني مارسيال، ليسجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني للشياطين الحمر.


وذكرت شبكة "أوبتا": "أصبح يونج (38 عامًا و140 يومًا) ثالث أكبر لاعب يتسبب في ركلة جزاء بالبريميرليج، بعد ريتشارد جوف (39 عامًا و11 يومًا) وستيوارت بيرس (38 عامًا و341 يومًا)".

وصنع برونو فيرنانديز الهدف الثالث الذي سجله مارسيال، ليعادل رقم رناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، بقائمة أكثر البرتغاليين صناعة للأهداف في البريميرليج بـ36 هدفًا، خلف كريستيانو رونالدو (37) وناني (43).

ونجح اليونايتد في الفوز بـ5 من آخر 6 مواجهات في البريميرليج، ومنذ بداية أكتوبر الماضي يعد مانشستر الأكثر تحقيقًا للفوز وحصدًا للنقاط (15) بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 

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