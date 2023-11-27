الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والضفة والإمارات الأسبوع الجاري

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة والإمارات الأسبوع الجاري.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال المسؤول الأمريكي: "بلينكن سيشدد في اجتماعاته على الحاجة لاستمرار زيادة تدفق المساعدات لغزة، والحاجة إلى تحسين حماية المدنيين في غزة، بالإضافة إلي مبادئ واشنطن بشأن مستقبل غزة وإقامة دولة فلسطينية".

 

حماس تعلن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين

ومساء اليوم، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

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كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقالت: إنها تأمل في أن تفضي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.

وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".

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