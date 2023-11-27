الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بمدن ومراكز محافظة البحيرة (صور)

اجتماع لمديري وحدات
اجتماع لمديري وحدات تكافؤ الفرص بالبحيرة، فيتو

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة برئاسة نجلاء عباس، اجتماعًا بحضور عدد من مديري ومنسقي الوحدة بمختلف مدن ومراكز وقري المحافظة

 وجاء ذلك لبحث ومناقشة المشاركة فى فعاليات مبادرة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وكذا الحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انطلاقها فى 10 ديسمبر المقبل داخل الجمهورية لمدة ثلاثة أيام.

اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بالبحيرة، فيتو 
اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بالبحيرة، فيتو 
اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بالبحيرة، فيتو 


ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبالتزامن مع مبادرة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة  والحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

Advertisements


 

حيث تم الإشارة إلى أن مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة عبارة عن 16 يومًا من الفعاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تدعو إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات. تقام كل عام وتبدأ في 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وينتهي في يوم حقوق الإنسان، 10 ديسمبر.


 

اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بالبحيرة، فيتو 
اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بالبحيرة، فيتو 

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة المشاركة السياسية والانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا، فعلى كل مواطن أن يشارك بإيجابية في صنع مستقبله، وكذا إلقاء الضوء علي دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وأهمية توعية المواطنين بالحقوق والواجبات تجاه الوطن والتأكيد على أهمية تنمية روح المشاركة لدى الشباب ودورهم في الحياة السياسية.

txt

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 28-11-2023 في محافظة البحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة وحدة تكافؤ الفرص محافظة البحيرة نائب محافظ البحيرة الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

تفاصيل لقاء يحيى السنوار بالأسرى الإسرائيليين في غزة

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

فخري الفقي يكشف السعر العادل للدولار

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

تحذير شديد اللهجة من دولة الاحتلال بشأن العمليات في غزة بعد الهدنة

Advertisements

منوعات

المزيد

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الاثنين 27-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

تراجع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

الإفتاء تكشف الفرق بين البدعة والسنة الحسنة

المزيد
الجريدة الرسمية