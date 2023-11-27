اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بمدن ومراكز محافظة البحيرة (صور)
عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة برئاسة نجلاء عباس، اجتماعًا بحضور عدد من مديري ومنسقي الوحدة بمختلف مدن ومراكز وقري المحافظة
وجاء ذلك لبحث ومناقشة المشاركة فى فعاليات مبادرة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وكذا الحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انطلاقها فى 10 ديسمبر المقبل داخل الجمهورية لمدة ثلاثة أيام.
ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبالتزامن مع مبادرة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة والحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.
حيث تم الإشارة إلى أن مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة عبارة عن 16 يومًا من الفعاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تدعو إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات. تقام كل عام وتبدأ في 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وينتهي في يوم حقوق الإنسان، 10 ديسمبر.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة المشاركة السياسية والانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا، فعلى كل مواطن أن يشارك بإيجابية في صنع مستقبله، وكذا إلقاء الضوء علي دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وأهمية توعية المواطنين بالحقوق والواجبات تجاه الوطن والتأكيد على أهمية تنمية روح المشاركة لدى الشباب ودورهم في الحياة السياسية.
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