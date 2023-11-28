الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بعد تراجعه بشكل ملحوظ يوم أمس الاثنين.

وثبت سعر الدينار الكويتي عند 99.96 جنيه للشراء، و100.41 جنيه للبيع، فيما شهد الجنيه المصري ثباتًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

 

أسعار العملات بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

 

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.95 جنيه للشراء، و39.11 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

 

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.92 جنيه للشراء، و35.08 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

 

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

 

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

 

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.68 جنيه للشراء، و20.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

 

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

 

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.29 جنيه للبيع.

 

txt

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

txt

بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع مجموعة شركات عامر القابضة وقسطلي هومز

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

 

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

 

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

 

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.65 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

سعر الدينار الكويتي العملات الأجنبية والعربية البنك المركزى المصرى اسعار العملات أخر أخبار الدولار

مواد متعلقة

بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع مجموعة شركات عامر القابضة وقسطلي هومز

أكبر بنك جلود في العالم، سر سرقة أجساد شهداء فلسطين من قطاع غزة

7 مستندات للحصول على قرض الأطباء من بنك القاهرة

البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13

الإسكان تعلن عن طرح تكميلي لشقق جنة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

استمرار حملات دعم المرشح الرئاسي السيسي في المحافظات (صور)

فيلم حسن الرداد يستمر في تصدر شباك التذاكر بـ136 ألف جنيه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أخبار مصر: عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية، عطل مفاجئ يضرب خدمة الطوارئ بإسرائيل، تمرد بجيش الاحتلال، صور غزة بعد الدمار

الدوري المصري، التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة

أحرجت جيش الاحتلال، مجندة إسرائيلية تطلق النار علي مستوطنين بالخطأ بدلًا من فلسطينيين

Advertisements

منوعات

المزيد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المصري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة المنازل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية