الإثنين 27 نوفمبر 2023
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سياسة

معتز الشناوي: برنامج فريد زهران يقدم العيش بكرامة للأجيال القادمة

فريد زهران، فيتو
فريد زهران، فيتو

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث باسم الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن برنامجهم  يقدم للأجيال القادمة العيش بكرامة وعدالة وحرية.

طموحات فريد زهران في انتخابات الرئاسة 

وأضاف: برنامج فريد زهران ينهى المعاناة من نظام الكشف في المستشفى بالواسطة، والتعليم الغائب ويعيد للشباب الارتباط بوطنهم، ويجعلهم يتمسكون بالعيش فيه ويستطيعون تحقيق احلامهم، ويوقف الهجرة غير الشرعية والبحث عن الفرصة الضائعة.

وتابع: هذا لا يحدث الا بتغيير حقيقي في البلد ولن يحدث بنا وحدنا، مطالبا  المواطنين بالاختيار الصحيح، مشددا على ضرورة المشاركة في الانتخابات بإيجابية.  

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رؤية فريد زهران لـ بطاقات التموين 

كان فريد زهران، قال:  "حال فوزي بالرئاسة سأقوم بإلغاء بطاقات التموين بعد إنعاش الاقتصاد خلال فترة 5 سنوات".

 

وأضاف: "لن نكون في حاجة إلى بطاقات التموين بعد 5 سنوات من وجودي في الرئاسة لأنني سأعمل على إنعاش الاقتصاد وتوفير الوظائف وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين".

 

وتابع:"بريطانيا في الحرب العالمية الثانية كان فيها بطاقة التموين بسبب الأزمة الاقتصادية والظروف الاستثنائية لكن استمرارها كان يساوي فشل النظام الاقتصادي في بريطانيا، مردفا: احنا عندنا استمرار الضمان الاجتماعي وبداخله البطاقات التموينية بلا أفق، وهذا يعني فشل النظام الاقتصادي، لذلك يجب أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية".

 

موقف فريد زهران من العزوف عن المشاركة في الانتخابات

 

وتابع:"للأسف عدد كبير من المصريين في ذهنهم ان الانتخابات هدفها تزييف إرادة الناخبين فيها، وهذه ثقافة لازم نغيرها، واستطرد:"لو الناس خرجت من أسر الإحباط واليأس هناك فرص لنجاحي في الانتخابات الرئاسية أو الحصول علي نسبة كبيرة من الأصوات".

 

وأشار فريد زهران:"الناس قلقانة من انفجار الدولار والأسعار والسبيل هو التغيير من خلال صندوق الانتخاب".

 

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فريد زهران انتخابات الرئاسة برنامج فريد زهران بطاقات التموين الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي فريد زهران

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