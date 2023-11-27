منتخب الصالات يهزم السعودية وديًا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية (صور)

منتخب الصالات، حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى، فوزا كبيرا على منتخب السعودية الأوليمبى بنتيجة 8 أهداف دون رد في المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في اطار خطة اعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

سجل أهداف منتخب مصر كل من خالد وليد هاتريك، أحمد على هدف،إبراهيم السيد هدف، صلاح فرج الله،مصطفى حسانين هدفين.

وأشرك الجهاز الفنى للمنتخب العناصر الجديدة التى تم ضمها من المعسكر الأخير، وخاصة وأن هناك لاعبين صغار السن لم يسبق لهم الانضمام لصفوف المنتخب.

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ويضم الجهاز الفنى المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مدير.

غياب القوام الأساسي للفريق

ووافق الجهاز الفنى لـ منتخب الصالات على خوض مباراتين وديتين رغم غياب القوام الأساسى بالكامل لتجربة العناصر الجديدة التي تم ضمها من المعسكر الأخير لخوض الوديتين، وذلك للوقوف على مستواهم في أول احتكاك دولي قبل إرسال القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس الأمم القادمة.

14 لاعبا في قائمة منتخب الصالات

واختار المدير الفنى لـمنتخب الصالات قائمة تضم 14 لاعبًا فقط وهم جمال عبدالناصر، على رمضان، خالد وليد،صلاح فرج الله السمان، أحمد على، محمد جمال رجب، أحمد مصطفى فرج، محمود عبدالوهاب، محمد سعيد لبيب، محمود فتحى عبدالله، إبراهيم السيد صلاح، على فرج، مصطفى حسانين وأحمد عبدالرحمن ضاحى.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلًا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مدير المهمات.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجربة بعض العناصر الجديدة التي تم انتقائها من مباريات بطولة الدورى حتى الآن، وتقييم اللاعبين بدنيًا وفنيًا خاصة وأن المعسكر هو بداية الاستعداد الفعلي لمنتخب الصالات.

تشكيل منتخب كرة الصالات النسائية

جدير بالذكر، أن اتحاد الكرة كان أعلن تشكيل منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، يقوده نادر رشاد في منصب المدير الفني، وحتى ألان، لم يتم تشكيل باقي الجهاز الفني والإداري للفريق توفيرًا للنفقات وتخفيف العبء عن خزينة اتحاد الكرة.

ويقوم نادر رشاد بدور المدير الفني والمدرب العام ومدرب الأحمال لمنتخب الكرة النسائية، في حين يستعين بأحد موظفي اتحاد الكرة للقيام بالمهام الإدارية، كما يستعير أطباء أحد منتخبات الكرة الشاطئية أو النسائية للقيام بدور طبيب الفريق خلال المعسكرات، وهي ظاهرة انتشرت في منتخبات اتحاد الكرة بشكل لافت في عهد المجلس الحالي برئاسة جمال علام.