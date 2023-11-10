معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادًا لخوض تصفيات أمم إفريقيا

يبدأ اليوم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، معسكره التدريبي المفتوح على الصالة المغطاة باستاد القاهرة فى الفترة من ١٠ إلى ١٦ نوفمبر الجارى استعدادًا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في موزمبيق والمؤهلة إلى كأس العالم خلال الفترة المقبلة.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم كلا من جمال عبد الناصر، على رمضان، خالد وليد، خالد يسرى، صلاح فرج الله السمان، محمد مصطفى كامل، أحمد على، أحمد مصطفى فرج، محمد سعيد لبيب، إبراهيم السيد صلاح، محمود عبد الوهاب، محمود فتحي عبد الله، على فرج، محمد عصام أحمد، محمد جمال رجب، محمد فتحى، محمود أيمن، علاء محمد حسن ومصطفي محمود عبد الهادي.

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ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجربة بعض العناصر الجديدة التي تم انتقائها من مباريات بطولة الدورى حتى الآن، وتقييم اللاعبين بدنيًا وفنيًا خاصة وأن المعسكر هو بداية الاستعداد الفعلي لمنتخب الصالات.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح مدلك، إيهاب الجندي المدير الإداري، وأحمد حسن مسئول المهمات.

جدير بالذكر، أن اتحاد الكرة كان أعلن تشكيل منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، يقوده نادر رشاد في منصب المدير الفني، وحتى ألان، لم يتم تشكيل باقي الجهاز الفني والإداري للفريق توفيرًا للنفقات وتخفيف العبء عن خزينة اتحاد الكرة.

ويقوم نادر رشاد بدور المدير الفني والمدرب العام ومدرب الأحمال لمنتخب الكرة النسائية، في حين يستعين بأحد موظفي اتحاد الكرة للقيام بالمهام الإدارية، كما يستعير أطباء أحد منتخبات الكرة الشاطئية أو النسائية للقيام بدور طبيب الفريق خلال المعسكرات، وهي ظاهرة انتشرت في منتخبات اتحاد الكرة بشكل لافت في عهد المجلس الحالي برئاسة جمال علام.