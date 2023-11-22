رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا بأبو ظبي في هذا الموعد

يحيي المطرب رامي صبري، حفلا غنائيا جديدا وذلك يوم 9 ديسمبر المقبل، بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حفل رامي صبري في الإمارات

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع الشركة المنظمة.

ويقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، والتي يحبها جمهوره من مختلف الدول العربية.

رامي صبري

وكان رامي صبري قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا مميزا ضمن مشاركته في “ليلة الدموع” على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من النجوم وهم رامي جمال، تامر عاشور واللبناني آدم.

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وخلال الحفل فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور السعودي بتقديم ديو خاص مع رامي صبري، حيث إن الثنائي قدما أغنية “حبيبي الأولاني” وسط تفاعل كبير من الجمهور.