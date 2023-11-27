تنفيذ 10 خطط استثمارية بتكلفة 7 مليارات جنيه بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.





تنفيذ 10 خطط استثمارية بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه بالبحيرة، فيتو

تنفيذ 10 خطط استثمارية بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه بالبحيرة، فيتو

تنفيذ 10 خطط استثمارية بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه بالبحيرة، فيتو

وأشارت إلى أن ما تشهده مصر حاليًا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يُعد إنجازًا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

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حيث شهدت المحافظة منذ 2014 حتى الآن تنفيذ 9306 مشاريع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه ومنها الخطة الاستثمارية التى شهدت تنفيذ 2765 مشروعا بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه فى قطاعات مختلفة.

تنفيذ 10 خطط استثمارية بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه بالبحيرة، فيتو

تنفيذ 10 خطط استثمارية بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه بالبحيرة، فيتو

تنفيذ 10 خطط استثمارية بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه بالبحيرة، فيتو

تنفيذ 10 خطط استثمارية بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه بالبحيرة، فيتو

وتتضمن تلك المشروعات، 1430 مشروع رصف بتكلفة 3208 ملايين جنيه و130 مشروع كباري بتكلفة 195.5 مليون جنيه و437 مشروع إنارة بتكلفة 538.4 مليون جنيه و252 مشروعا آمنا وإطفاء مرور بتكلفة 366.5 مليون جنيه و400 مشروع تحسين بيئة بتكلفة 858 مليون جنيه بالإضافة إلى 159 مشروع احتياجات بتكلفة 709 ملايين جنيه.