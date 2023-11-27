الأنبا إيلاريون يطيب رفات الشهيد أبو سيفين بإيبارشية البحر الأحمر

احتفلت إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس بعيد الشهيد أبو سيفين، حيث أقيمت نهضة روحية وصلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية صلوات العشية بكنيسة الشهيد بمدينة سفاجا.

وطيّب الأنبا إيلاريون رفات الشهيد "أبو سيفين" بمشاركة عدد من كهنة ايبارشية البحر الأحمر.

كما صلى نيافة الأنبا إيلاريون قداس العيد بالكنيسة ذاتها.

الأنبا غبريال يرسم شمامسة جدد بإيبارشية بني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية الميمون التابعة لإيبارشية بني سويف.

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وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا غبريال صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.



بالأسماء، الأنبا نوفير يرسم 4 كهنة للخدمة في إيبارشية شبين القناطر

صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كاتدرائية القديس مار مرقس (مقر المطرانية).

وشارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط، وعدد من آباء الكهنة، وألقى نيافته كلمة روحية عن "الكاهن وصفاته".

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة ٤ شمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية وهم:

١- الشماس إيهاب ميشيل كاهنًا عام بالإيبارشية باسم القس ارساني.

٢- الشماس كيرلس القمص يسطس كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس دانيال.

٣- الشماس رامي جميل كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس جرجس.

٤- الشماس مينا رشاد كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد ونس الخصوص باسم القس داود.

وهذا من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء بوادي النطرون (البراموس) ثم فترة خلوة روحية في دير القديس موسي النبس براس سدر بجنوب سيناء.

الكنيسة الأرثوذكسية تنظم دورة دراسية للكهنة عن سر الاعتراف

افتتح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، الدورة التدريبية السادسة للآباء الكهنة، والتي ينظمها المعهد بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت عنوان "سر التوبة والاعتراف".

وألقى نيافة الأنبا موسى كلمة حملت عنوان "دور الكاهن فيما بين الأبوة والرعاية والتدبير" أعرب في بدايتها عن سعادته بإقبال الآباء الكهنة على المشاركة في مثل هذه الدورات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لديهم ونقل وتبادل الخبرات الروحية والرعوية بينهم.

فيما أشار الدكتور مايكل إدوارد المدير التنفيذي للمعهد إلى أن إعداد أب الاعتراف، يعد أحد أهم أهداف معهد الرعاية والتربية منذ تأسيسه، بصفته الكيان المنوط به إعداد وتأهيل الكهنة وتزويدهم بالخبرات الرعوية على أسس كتابية وعقيدية جنبًا إلى جنب مع الأسس العلمية.

ويشارك في دورة "سر التوبة والاعتراف" ١٢٥ كاهن من كهنة كنائس القاهرة، إلى جانب ١٦٠ كاهن من عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر وخارجها عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق ZOOM.