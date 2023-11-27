دار الإفتاء: لدينا خطة شاملة لتنمية الأسرة المصرية

قال الشيخ أحمد بسيوني، المشرف على دورات المقبلين على الزواج بمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء لديها خطة كبيرة لتنمية الأسرة المصرية، لافتا إلى أن المنهج الرئيسى هو استقرار الأسرة والحياة الزوجية، وتحقيق مقصود الشرع من هذه العلاقة.

دورات المقبلين على الزواج بمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأثنين: "دار الإفتاء لديها مركز للإرشاد الزوجى يضم نخبة من المشايخ والنفسيين والاجتماعيين ويحل كل المشاكل المتعلقة بالأزواج، عبر استقبال الزوجين وسماع مشاكلهم ووضع حلول لها، كما يوجد موقع تنمية الأسرة وفيه ما تحتاجه الأسرة من كل الجوانب، كما يوجد دليل الأسرة الذى يشمل نصائح شاملة بين الزوجين من كل الجوانب وطبع منه حوالى 200 ألف نسخة وتوزع على الأسر الجديدة من خلال المأذونين".

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تدريب المقبلين على الزواج

وأضاف: "دار الإفتاء لها السبق والريادة فى تدريب المقبلين على الزواج وتم التدريب أوف لاين، وحضر فيه 1400 متدرب من المقبلين على الزواج، ولذلك قمنا بإطلاق البرنامج الثانى، والذى سيتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، والبرنامج كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا للدار تهدف إلى بناء علاقات زوجية ناجحة وتعزيز الوعي بأهمية الحياة الزوجية السعيدة.".



وتابع: " البرنامج يشمل أربعة محاور؛ أولها: المحور الشرعي؛ يقدِّم المعالجة الشرعية لبناء الأسرة، وقواعدها ونظمها وآثار عقدها، وأيضًا المحور الشخصي حيث يقدِّم أسس بناء علاقة بين الزوجين تسودها المودة والمحبة، وكذلك المحور الطبي: ويتم من خلاله تقديم نصائح طبية لحماية أفراد الأسرة من الناحية الصحية وتدريبهم على سبل الوقاية والرعاية، فضلًا عن محور إدارة الأسرة حيث تقدم من خلاله المعالجة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للحياة الزوجية".

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