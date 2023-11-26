الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

دار الإفتاء تطلق برنامجًا متميزًا مجانيًّا أونلاين لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج

مفتي الجمهورية، فيتو
مفتي الجمهورية، فيتو

أعلنت دار الإفتاء المصرية البرنامج الثاني المتميز -أونلاين مجانًا- وذلك بعد توجيهات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، يتم بث جلساته التدريبية مباشرة عبر شبكة الإنترنت، ويفتح أبوابه لكل شاب وفتاة يحلمان ببناء حياة زوجية ملؤها المودة والسكن والتفاهم.


ويأتي هذ البرنامج كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا للدار تهدف إلى بناء علاقات زوجية ناجحة وتعزيز الوعي بأهمية الحياة الزوجية السعيدة.

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رؤية دار الإفتاء الشاملة للتركيز على جميع جوانب بناء الأسرة

وفي هذا الإطار، أكد المفتي دومًا على أن هذه الدورات تأتي ضمن رؤية دار الإفتاء الشاملة التي تركز على جميع جوانب بناء الأسرة، وتشمل الاهتمام بكل عنصر يسهم في نجاح الزواج واستقراره، وتهدف إلى تشجيع سير الحياة الزوجية بما يتماشى مع الأهداف الشرعية، وتواكب المتغيرات الاجتماعية شكلًا ومضمونًا.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام دار الإفتاء المصرية بمسؤوليتها الدينية والوطنية تجاه المجتمع المصري، وتعكس إرادتها في المساهمة بشكل فاعل في بناء مستقبل مزدهر لمصر.

هذا، وقد أكد مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء أن البرنامج يشمل أربعة محاور؛ أولها: المحور الشرعي؛ يقدِّم المعالجة الشرعية لبناء الأسرة، وقواعدها ونظمها وآثار عقدها، وأيضًا المحور الشخصي حيث يقدِّم أسس بناء علاقة بين الزوجين تسودها المودة والمحبة، وكذلك المحور الطبي: ويتم من خلاله تقديم نصائح طبية لحماية أفراد الأسرة من الناحية الصحية وتدريبهم على سبل الوقاية والرعاية، فضلًا عن محور إدارة الأسرة حيث تقدم من خلاله المعالجة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للحياة الزوجية. 
ويهدف البرنامج إلى توعية المقبلين على الزواج بأساسيات الحياة الزوجية؛ بما يكفل للزوجين عيشًا سعيدًا ومستقبلًا مشرقًا، كما يعمل على بناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات.
 

وقد أعلنت الدار أن الدورة مجانية.. من خلال هذا الرابط  التواصل على: (0225910661)، أو (واتس آب) على: (01282282892)، يوميًّا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.

 

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دار الإفتاء المصرية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مفتى الجمهورية رؤية دار الإفتاء الشاملة

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