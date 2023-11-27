استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية والفرق المتنقلة بالبحيرة (صور)

شهدت وحدات الرعاية الأساسية والفرق المتنقلة التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة إقبالًا من المواطنين لزيارة الوحدات الصحية لتفعيل حملة "ملف طبي لكل أسرة مصرية" التي أطلقتها وزارة الصحة علي مستوى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بالمرحلة الاولي لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية ويأتي ذلك تحت رعاية هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

حيث بدأت فعاليات الحملة أمس الأحد وتستمر على مدار 5 أيام متواصلة، ويتم خلالها حشد المواطنين للتوجه للوحدات الصحية وتنشيط حركة الملفات العائلية وتحديث البيانات الخاصة بجميع الأسر داخل النطاق الجغرافي للوحدة.

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والجدير بالذكر أن الملف العائلي وتحديث بيانات المواطنين هي الخطوة الأولى للإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن الارتقاء بالخدمة الصحية ونيل رضاء المنتفعين.





استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

ويأتي هذا بناء على توجيهات سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بالوزارة، وتحت إشراف ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، في ظل الحرص الدائم على تقدم المنظومة الصحية وتنظيم العمل بكل إدارة وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج لخدمة المرضى.