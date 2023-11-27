الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية والفرق المتنقلة بالبحيرة (صور)

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الصحية بالبحيرة، فيتو

شهدت وحدات الرعاية الأساسية والفرق المتنقلة التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة إقبالًا من المواطنين لزيارة الوحدات الصحية لتفعيل حملة "ملف طبي لكل أسرة مصرية" التي أطلقتها وزارة الصحة علي مستوى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بالمرحلة الاولي لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية ويأتي ذلك تحت رعاية هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.


 

استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو
استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو
استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو
استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

حيث بدأت فعاليات الحملة أمس الأحد وتستمر على مدار 5 أيام متواصلة، ويتم خلالها حشد المواطنين للتوجه للوحدات الصحية وتنشيط حركة الملفات العائلية وتحديث البيانات الخاصة بجميع الأسر داخل النطاق الجغرافي للوحدة.

Advertisements


 

والجدير بالذكر أن الملف العائلي وتحديث بيانات المواطنين هي الخطوة الأولى للإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن الارتقاء بالخدمة الصحية ونيل رضاء المنتفعين.


 

استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو
استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو
استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو
استمرار إقبال المواطنين على وحدات الرعاية الأساسية بالبحيرة، فيتو

ويأتي هذا بناء على توجيهات سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بالوزارة، وتحت إشراف ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، في ظل الحرص الدائم على تقدم المنظومة الصحية  وتنظيم العمل بكل إدارة وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج لخدمة المرضى.

txt

نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة الرعاية الاساسية خدمات الرعاية الأولية محافظة البحيرة

مواد متعلقة

اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بمدن ومراكز محافظة البحيرة (صور)

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 28-11-2023 في محافظة البحيرة

استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه.. وصحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من مستقبل غزة بعد انتهاء اتفاق الهدنة

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

تفاصيل غضب أحمد مجدي من معتمد جمال بسبب تجاهل آرائه الفنية

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

فخري الفقي يكشف السعر العادل للدولار

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حديثا نبويا صحيحا تبين فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية