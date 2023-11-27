نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش

أجرت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية داخل مبنى عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور، للوقوف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل جاب الله مدير التأمين الصحي بأبو الريش.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لهم والتيسير عليهم.



وتفقدت عيادات الأورام والجراحة والنفسية،والعصبية والمخ والأعصاب ومركز السكر وعيادات الاستشارين، ووجهت بحسن معاملة المرضى والعمل على حل المشكلات التى تواجه المواطنين أولًا بأول.

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كما التقت نائب المحافظ بعدد من المرضى، والمترددين على عيادات التامين الصحى، وتابعت تقديم الخدمات الصحية والطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة متابعة سير العمل بعيادات التأمين الصحى بصفة مستمرة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى.

وأشارت الدكتور نهال بلبع، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها مؤكدة ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.

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