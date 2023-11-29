الموقف التنفيذي لشقق الإعلان الرابع والخامس عشر للإسكان بحدائق العاصمة

اجتمع المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الإسكان بالمرحلة الخامسة كاملة.

واستعرض مندور الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها لنماذج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" نموذج ٧٥م ونموذج ٩٠م والتي تم إدراجهم ضمن الخطة الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات الاعلان الرابع عشر والخامس عشر والذي بدأت مدينة حدائق العاصمة فى تنفيذه منذ إنشاء المدينة.

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وشدد المهندس عمار مندور على الشركات بضرورة توفير الخامات اللازمة للبناء والتشطيبات حتى يتم زيادة نسب الانجاز بالمواقع وقد أكد سيادته أن يتم التنبيه على جهات الإشراف بالمتابعة المستمرة بدقة للشركات العاملة بقطاع الإسكان.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم عمل لقاءات باستمرار مع الشركات العاملة لتذليل أي عقبات بالمواقع ومتابعة نسب الانجاز ومتابعة أدق التفاصيل بالمشروع حتى يتسنى للجهاز تسليم الوحدات لحاجزيها بالجودة المطلوبة واستكمال أعمال الارصفة والانترلوك والزراعة فور تسليم المواقع.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم الوحدات الحاجزين كاملة التشطيب وشدد على تكثيف الأعمال وزيادة ساعات العمل بالمواقع بالاضافة الى مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين بالمواقع حرصا على سلامتهم وتوفير الدعم الكامل لهم وانهى سيادته الاجتماع بتأكيد النقاط التى تم مناقشتها وان يتم عمل موقف تنفيذى من جهاز الاشراف وعرضه على السيد المهندس/ رئيس الجهاز لمتابعة كل جديد بالمواقع.

وشارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في المؤتمر السعودي المصري العقاري SEREC، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والمقام بالمملكة العربية السعودية.

ويضم المؤتمر عددًا كبيرًا من المسؤولين الحكوميين، وشركات التطوير العقاري والمستثمرين من مصر والسعودية ودول من أنحاء العالم.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس خالد عباس بالعلاقات المصرية السعودية والتعاون في شتى المجالات بين البلدين، مؤكدًا أن مشاركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في المؤتمر تأتي في إطار إستراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق العربية والعالمية.

وأكد المهندس عباس: "إن مشروع العاصمة الإدارية هو "حلم تحقق"، حيث يمثل مدينة مستدامة وذكية متكاملة تحقق جودة حياة متميزة للمقيمين والزائرين على إجمالي مساحة تصل إلى 230 ألف فدان؛ المرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان".

والعاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة ونظام ذكي لإعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، إلى جانب نظام حكومي إلكتروني للحد من النفايات وتوجد بها أيضًا محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفوق كل هذا يضم المشروع النهر الأخضر الذي يعد رئة العاصمة.