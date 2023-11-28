فيتوريا يحكم المنتخب برعاية محمد صلاح.. رفع شعار «اللى مش عاجبه نظامى.. الباب يفوت جمل».. المشاهد المحذوفة فى مسلسل تأديب الشحات وعاشور وحامد

لا حديث يعلو حول أزمة استبعاد ثلاثى المنتخب الوطنى طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من معسكر المنتخب الأخير الذى سبق مباراة سيراليون التى أقيمت هذا الأسبوع فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وعلى الرغم من هدوء الأمور بعد انتهاء الأزمة، إلا أن كواليس ما حدث يبقى بمنزلة ملف ساخن جدا ما زالت به العديد من التفاصيل والمشاهد المحذوفة التى نتطرق إليها فى السطور التالية.

قرار البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الخاص باستبعاد ثنائى النادى الأهلى حسين الشحات وإمام عاشور ومعهم طارق حامد لاعب ضمك السعودى من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون الأخيرة فى تصفيات كأس العالم، أثار جدلا كبيرا داخل الشارع الكروى فى مصر ما بين مؤيد لقرار الخواجة ومعارض له.

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فريق ثالث فى الشارع الرياضى فى مصر، أظهر بعض الشماتة فى حق البرتغالى روى فيتوريا، وحملوه مسئولية تمرد الثلاثى طارق حامد وإمام عاشور وطارق حامد، خاصة بعد أن قرر استدعاء ثنائى الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحى لمعسكر منتخب مصر لمواجهتى جيبوتى وسراليون، على الرغم من قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بإيقافهم وعرضهم للبيع بعد مغادرتهم معسكر الفريق الأبيض عشية مباراته أمام فريق زد إف سى.

أما البرتغالى روى فيتوريا كانت له وجهة نظر أخرى، وهى أن ثنائى الزمالك ارتكب خطأ فى حق ناديه وجماهيره، ومجلس الزمالك بالفعل قام بإنزال العقوبات الملائمة بحقهما وهذا حقه، أما منتخب مصر فليس طرفا فى الأمر، كما أن الزمالك لديه بدائل للثنائى، أما منتخب مصر فهو فى حاجة للثنائى من الناحية الفنية خاصة أحمد فتوح فى ظل وجود عجز واضح فى مركز الظهير الأيسر فى الملاعب المصرية، ولكن المنتخب الوطنى ليس بإمكانه أن يستعين بلاعب محترف لسد هذا العجز فى صفوف الفريق أو غيره من المراكز.

مصدر مقرب من الجهاز الفنى لمنتخب مصر، أكد أن فيتوريا قرر استبعاد الثلاثى طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من معسكر منتخب مصر، بعد أن اعترضوا بطرق مختلفة على عدم مشاركتهم فى مباراة جيبوتى، والبعض الآخر أظهر سلوكا غير مقبول فى طريقة اعتراضه واحتد على أحد أعضاء الجهاز الفنى، كما أن الثلاثى رفضوا استكمال حصة التدريب التى حددها المدير الفنى للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة جيبوتى عقب انتهاء المباراة، وهو ما اعتبره فيتوريا أسلوبا غير مقبول للاعتراض على قرارات الجهاز الفنى، وخروجا عن النظام المعمول به داخل منظومة المنتخب الوطنى.

أضاف المصدر، أن فيتوريا عقد جلسة مع جميع اللاعبين المتواجدين فى معسكر منتخب مصر فور وصول الفريق لفندق الإقامة وسبقها جلسة أخرى مع محمد صلاح لإبلاغه بكل ما سيتم تناوله فى الجلسة الثانية التى حضرها جميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى، أكد خلالها أنه المسئول الأول عن المنتخب الوطنى، وهو فقط من يتم محاسبته حال خسارة الفريق أى مباراة أو فشله فى تحقيق أهدافه، لذلك فإنه لن يكون مستعدا لتحمل أخطاء الآخرين، ولن يسمح لأى شخص داخل منظومة المنتخب المصرى بأن يخرج عن النص أو أن يكون حجر عثرة أمام تحقيق الهدف الذى حضر من أجله إلى مصر، وهو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 مؤكدا لهم: اللى مش عاجبه كلامى مش عايزه فى المنتخب.

فيتوريا أكد خلال جلسته مع أعضاء المنتخب الوطنى، بأنه لا يحب الفشل، ويرى أن الفريق يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق حلم المونديال، وشدد الخواجة على أن منتخب مصر لم يكن ليحقق النتائج الطيبة منذ توليه المهمة إلا بفضل حالة الالتزام والانضباط داخل منظومة الفريق، وأن الجميع على قلب رجل واحد، لا فرق بين لاعب أساسى وآخر بديل.