الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس شركة مياه شرب الأقصر يترأس اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة صحتنا في بيئتنا

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

ترأس اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا" بدعم منظمة اليونسيف، بالتعاون بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، بحضور الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والأستاذ حسين كامل منسق منظمة اليونسيف، وعدد من مسئولى التربية والتعليم، ومسئولى شركة المياه.


وأثنى رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر على دور السادة المسئولين من التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف فى دعم مبادرة "صحتنا فى بيئتنا"، وأكد أهمية المبادرة فى خلق جيل واعٍ بقضايا مياه الشرب وسبل الحفاظ عليها.

 

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وقدمت الدكتورة أمانى محمد المدني مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب، عرض لخطوات العمل بالمبادرة خلال الفترة الماضية، وقدم الدكتور أميل نظير مدير المتابعة لمديرية التربية والتعليم، والأستاذة حنان لطفى مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم عرض لما سبق من أعمال طلبة المدارس وبعض ابتكارات ومشاريع مصغرة لهم.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد صبري، أهمية التعاون بين شركة مياه الأقصر ومدرية التربية والتعليم بالأقصر.


يذكر أن مبادرة (صحتنا فى بيئتنا)، تمت في إطار برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف والتربية والتعليم، تشتمل على المحاور الأتية، توعية التلاميذ بعدد (150) مدرسة ابتدائية حكومية، وصيانة مرافق المياه بعدد (25) وحدة صحية بالمحافظة، وتنفيذ وصلات مياه شرب / صرف صحي ضمن مشروع القرض الدوار.

 

كما يشمل البرنامج تدريب عدد (20) من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم علي مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس، وذلك في إطار الشراكة بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر ومنظمة يونسيف مصر.

 

كما تم بدء تنفيذ الأعمال بعقد 4 اجتماعات لمديري المدارس شملت حضور (150) مدير مدرسة  بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر تم توزيعها على المديريات التعليمية، (25) مدير مدرسة بإدارة الأقصر التعليمية، (25) مدير مدرسة بإدارة القرنة التعليمية، (45) مدير مدرسة بإدارة أرمنت التعليمية، (55) مدير مدرسة بإدارة إسنا التعليمية.

 

حيث تم تكليف مديري المدارس بترشيح عدد (2) مدرس من كل مدرسة للتدريب على أنشطة المبادرة خلال شهر سبتمبر ويتم العمل من خلال دليل للأنشطة والخطة والخامات والأدوات بهدف تنفيذ ابتكارات وأنشطة فنية ضمن المبادرة.


ويتركز الهدف العام للمشروع  الي رفع الوعي البيئي والصحي لعدد (150) مدرسة ابتدائية حكومية في (6) محاور أساسية، وهى؛ ترشيد استهلاك المياه، والصرف الصحي الامن، والنظافة الشخصية، والنظافة العامة، والتغذية السليمة، والتغييرات المناخية.

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