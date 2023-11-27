الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد تمديدها يومين، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لهدنة إنسانية كاملة في قطاع غزة

الامين العام للأمم
الامين العام للأمم المتحدة، فيتو

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى هدنة إنسانية "كاملة" في غزة، بدلًا من الوقف المؤقت لإطلاق النار، قائلًا إن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يومًا بعد يوم".

 

هدنة إنسانية كاملة في قطاع غزة

المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال، في بيان: "يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى الاتفاق، وأن يؤدي لهدنة إنسانية كاملة من أجل سكان غزة وإسرائيل والمنطقة الأوسع".

 

وأضاف: "ستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود بكل السبل الممكنة".

 

وذكر المتحدث أن الأمم المتحدة كثفت تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأيام الأربعة الماضية أثناء الهدنة، وأنها أرسلت مساعدات إلى بعض المناطق الشمالية من القطاع الساحلي الذي ظلت أجزاء كبيرة منه معزولة لأسابيع.

 

وأضاف: "لكن هذه المساعدات بالكاد تلبي الاحتياجات الهائلة لنحو 1.7 مليون نازح".

 

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الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة

ومن ناحية أخرى قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن 184 إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

 

وأكد في مؤتمر صحفي، بأن تل أبيب ستضغط على حماس لإطلاق مزيد من  الرهائن، مشيرًا إلى أن 1200 إسرائيلي على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 9000 في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

 

تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل

وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال بأن "حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة ونريد إطلاق سراح 50 إسرائيليا".

 

وقال: "أبلغنا عائلات 392 من العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر، وهناك 184 مختطفا لدى حماس بينهم 80 إسرائيليا من مزدوجي الجنسية".

 

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي،  أعلن اليوم الإثنين، أن إسرائيل وافقت على تمديد الهدنة المؤقتة في غزة مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى، وقال: نحن في انتظار موافقة حماس.

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