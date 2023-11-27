التحقيق مع سائق صدم شابا بسيارة ميكروباص في منشأة ناصر

تجري نيابة الوايلي التحقيق مع سائق اصطدم بأحد الأشخاص أثناء سيره بسيارة ميكروباص في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، مما أحدث إصابته بكسور متفرقة من جسده، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالته الصحية تمهيدا للاستماع لأقواله.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

اصطدمت سيارة ميكروباص بأحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، أسفر الحادث عن إصابة الشخص بكسور متفرقة في الجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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كان المجني عليه يعبر الطريق في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، عندما اصطدمت به سيارة ميكروباص. أسفر الحادث عن إصابة المجني عليه بكسور متفرقة في الجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد السيارة المتسببة في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل هروبه خشية من تعدي الأهالي عليه. وتبين سلامة التراخيص الخاصة بالسيارة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الطرق

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.