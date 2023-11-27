الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق الدورة التدريبية "آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري" بجامعة الوادي الجديد

مركز تكنولوجيا المعلومات
مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادي الجديد

نظم مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد  بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات دورة تدريبية في آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

صرح بذلك الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الوادي الجديد، وقال، في بيان له اليوم الإثنين، أن الدورتين التدريبيتين بمركز تكنولوجيا المعلومات، بجامعة الوادى الجديد حاضر فيها نخبة من المتخصصين من فريق عمل  بنك المعرفة المصري.

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وأضاف مدير وحدة المكتبة الرقمية، أن الدورة استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن هذه الدورة تأتى فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية  ”نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر“ ودعمًا لجهود الارتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة اهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن إنشاء بنك المعرفة المصري يعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي الذي يدعمه الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى صعيد منفصل، يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، السبت، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

أكد د.رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن المجلس ناقش إعداد دراسة جدوى متكاملة لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ للبدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد. 

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جامعة الوادي الجديد بنك المعرفة تكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية دعم التعليم

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