الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

هيئة الدواء: صادرات مصر من المستحضرات الطبية مليار دولار خلال 2023

د.تامر عصام رئيس
د.تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، فيتو

استقبل اليوم الإثنين، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، والدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور، أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وقيادات الهيئة، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

 

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في بداية الزيارة تم عرض فيديو تعريفي عن أهم أعمال التطوير التي تمت بمقر المنصورية، وأهم إنجازات هيئة الدواء المصرية، بعدها تفقد السادة النواب معامل الهيئة الرقابية، وشاهدوا الإنجازات الكبيرة على مستوى البنية التحتية للهيئة، والتي تشمل تطوير وحدات العمل، قاعات التدريب، قاعات الاجتماعات، المعامل الرقابية، والمعمل المرجعي، والوحدات الإدارية.

 

توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر

ومن جانبه، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية  النواب، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب لدعم مسيرة الهيئة، وتطوير المنظومة الرقابية، ودعم الصناعة، والعمل على توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر، كذلك توطين صناعة المستحضرات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان.

 

وأكد أن هيئة الدواء خلال فترة عملها التي قاربت على الأربع سنوات استطاعت بناء سلطة رقابية تنظيمية وفق المعايير والمرجعيات الدولية، وأنها قادت نضالا كبيرة في مجال توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية إبان أزمة فيروس كورونا المستجد، وقدمت الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة الوطنية، وأعطت رخصة الاستخدام الطارئ للعديد من اللقاحات.

 

وأوضح أن صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة بلغت نحو مليار و١٧٦ مليون دولار خلال العام الحالي، وأن الهيئة أصبح لديها ٢٧ مقرًا بجميع المحافظات، وأن العملية الرقابية وضبط الأسواق تشهد طفرة غير مسبوقة.

 

تطوير المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الإفريقية

وأشاد رئيس الهيئة بمجهودات العاملين بالهيئة التي ساهمت في حصول مصر على العديد من الاعتمادات الدولية، وكان على رأسها الحصول على اعتماد المستوى المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في محال اللقاحات، وأكد أن مصر تخطو خطوات واثقة نحو تطوير المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الأفريقية، وأنها تدعم الشراكات مع كافة المستثمرين وصناع الدواء الدوليين لجعل مصر أكبر مركز إقليمي لصناعة الدواء بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، أهمية الدور الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية في القطاع الصحي بمصر، مضيفًا أن البرلمان يدعم هيئة الدواء والعاملين بها، وأن الهدف من الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لهيئة الدواء المصرية هو قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية؛ موضحًا أن الدولة المصرية كان لديها حلما كبيرا بإنشاء هيئة متخصصة في شئون الدواء، وأن ذلك تم بفضل الدعم الكبير للقيادة السياسية.

أشاد  أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بالتطور الكبير الذي لاحظوه على البنية التحتية والمعامل الرقابية والمعمل للمرجعي بالهيئة بمقر المنصورية، وأكدوا دعمهم التام لمنظومة صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية، وحرصهم على التكامل والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، ومنها المجال الدوائي الذي يعد أخد أهم ركائز الأمن القومي والصحي للدولة المصرية.

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يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الفعال مع المؤسسات البرلمانية والنيابية بالدولة، والسعي لخلق روابط قوية بين الهيئة وأعضاء المجالس النيابية، والعمل سويا من أجل رفعة شأن مصر.
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