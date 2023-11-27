الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خبراء بالأمم المتحدة يدعون لتحقيق عاجل في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.


ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بغزة

وأكد بيان مشترك صادر عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، على الحاجة إلى إجراء "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة".

 

وقال البيان: "يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها".

 

وبحسب الخبراء فإن "واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي".

 

وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كافة المسئولين عن أخطر الانتهاكات -خاصة الذين يتحملون مسئوليات قيادية- إلى العدالة على وجه السرعة.

 

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جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم

وأكد أنه "لا يوجد قانون للتقادم" بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بالولاية القضائية العالمية.

 

وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي تم فيها ارتكاب هذه الجرائم.

 

وبحسب الخبراء "نشجع كافة الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسيين والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة".

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