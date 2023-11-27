حماية المستهلك: ضبط 48 مخالفة عدم إعلان سعر السكر والسجائر بـ عين شمس والمطرية

أطلق جهاز حماية المستهلك حملات رقابية موسعة بمنطقتي (عين شمس – المطرية) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع المغالاة في الأسعار في الأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 48 محضرا، وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

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وكشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن قيام مأموري الضبط القضائي وبقرار من النيابة العامة بإعادة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية،وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية.

ولفت إلى أنه سيتم إعادة بيع السلع في المنافذ الحكومية في ذات المنطقة التي تم بها الحملة، ضمانًا لوصول السلع بالأسعار المناسبة لمُستحقيها وتنفيذًا لخُطة الدولة في ضبط الأسواق ووصول السلع لمُستحقيها بالأسعار المناسبة وتفعيل المنافذ الحكومية أمام المواطنين.

وأوضح السجيني، أن أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 207 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأوضح مضبوطات الجهاز شملت أيضًا، 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن ) - 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي ) - 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)، - 5.25 طن أرز ( غير صالح للاستهلاك )، 1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )، 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر )، 900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر ).

وقال إنه تم توجيه مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف علي مستوى الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين.

وكشف عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ولمتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.

وأكد السجيني، ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق والعمل علي المحاور الآتية ( التوعية – تلقي الشكاوي والبلاغات – الحملات الرقابية )، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والاستقرار في الأسواق واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز، بأن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، مشددًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.



- وفي هذا الإطار،تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوى والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.

ودعا رئيس الجهاز التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.