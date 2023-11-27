استمرار حبس دجال بتهمة النصب والشعوذة على المواطنين في الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس دجال بتهمة النصب والشعوذة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم قيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، لكنه أقر بمحاولته مساعدة الناس في حل مشاكلهم، عن طريق الفيس بوك.

ولضاف المتهم، أن البعض يرغب في الكشف الروحاني بمقابل رمزي، ويلجئون لذلك بمقابل رمزي طواعية وبرغبتهم.

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تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب

وكشفت التحقيقات أن تحريات إدارة الآداب أوضحت أن المتهم أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال السيدات وذوي النفوس الضعيفة، عن طريق الدجل والشعوذة، والادعاء بقدرته على جلب الحبيب ورد المطلقات وعودة الغائب، وفك الأعمال والسحر نظير أموال يتلقاها من رواد مكانه والمترددين عليه.

ونجح رجال مكافحة الآداب العامة، بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على دجال يدعى "ح.ا" أدمن صفحة تحمل نفس الاسم، خصصها للنصب على المواطنين واستقطاب النساء اللاتي يشعرن بالتفكك الأسري ورد المطلقات وعودة الغائب في منطقة الجيزة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.