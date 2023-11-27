تجديد حبس المتهم بقتل طفل والتمثيل بجثته في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس المتهم بقتل طفل أعلى سطح عقاروالتمثيل بجثته، وصبَّ خرسانة عليها لإخفاء الجثة بمنطقة المرج 45 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكشفت التحقيقات أن شاب أقدم على قتل الطفل مروان عقب استدراجه إلى أعلى سطح العقار والتعدي عليه بالموس بطعنه فى الرقبة والبطن، وأثناء محاولة المجنى عليه الهروب قام بالتعدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام طوبة فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

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وبعد أن تأكد المتهم من وفاة الطفل مروان قام بالتمثيل بالجثة بوضع رمال عليها وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

اعترافات قاتل الطفل مروان بالمرج

وأدلى المتهم بقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم، إنه أثناء تواجده فى حفل زفاف بعقار سكنه استدرج الطفل مروان إلى سطح العقار، وأثناء تواجدهم قام بالتعدى على الطفل بالأيدي وأثناء محاولة مروان الدفاع عن نفسه استل سلاح “موس” وطعن المجنى عليه.

طعن الطفل مروان بالمرج

وأضاف المتهم، أنه تعدى على الطفل مروان بموس فى منطقة الرقبة والبطن، وأثناء محاولة مروان الهروب منه على درجات السلالم، قام بالتعدى عليه بالضرب بطوبة على رأسه فسقط على الأرض مفارقا الحياة.

وتابع المتهم، أنه عقب تأكده من وفاة المجنى عليه قام بوضع رمال على الجثة وخرسانة وأخشاب لإخفاء معالم الجثة.

وأضاف المتهم، أنه عقب الانتهاء من جريمته أخبر والديه، وأنه عندما علموا بجريمته قاموا بإغلاق باب السطح، وأن والديه أخذوا وفروا هاربين بعيدا عن مكان الجريمة.

سقوط قاتل الطفل مروان بالمرج

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شاب متهم بقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله “مروان، 10 سنوات” عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة.



وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.