الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل طفل والتمثيل بجثته في المرج

الطفل مروان،فيتو
الطفل مروان،فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس المتهم بقتل طفل أعلى سطح عقاروالتمثيل بجثته، وصبَّ خرسانة عليها لإخفاء الجثة بمنطقة المرج 45 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

وكشفت التحقيقات أن شاب أقدم على قتل الطفل مروان عقب استدراجه إلى أعلى سطح العقار والتعدي عليه بالموس بطعنه فى الرقبة والبطن، وأثناء محاولة المجنى عليه الهروب قام بالتعدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام طوبة فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

Advertisements

وبعد أن تأكد المتهم من وفاة الطفل مروان قام بالتمثيل بالجثة بوضع  رمال عليها وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

اعترافات قاتل الطفل مروان بالمرج 

وأدلى المتهم بقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم، إنه أثناء تواجده فى حفل زفاف بعقار سكنه استدرج الطفل مروان إلى سطح العقار، وأثناء تواجدهم قام بالتعدى على الطفل بالأيدي وأثناء محاولة مروان الدفاع عن نفسه استل سلاح “موس” وطعن المجنى عليه.

طعن الطفل مروان بالمرج 

وأضاف المتهم، أنه تعدى على الطفل مروان بموس فى منطقة الرقبة والبطن، وأثناء محاولة مروان الهروب منه على درجات السلالم، قام بالتعدى عليه بالضرب بطوبة على رأسه فسقط على الأرض مفارقا الحياة.

وتابع المتهم، أنه عقب تأكده من وفاة المجنى عليه قام بوضع رمال على الجثة وخرسانة وأخشاب لإخفاء معالم الجثة.

وأضاف المتهم، أنه عقب الانتهاء من جريمته أخبر والديه، وأنه عندما علموا بجريمته قاموا بإغلاق باب السطح، وأن والديه أخذوا وفروا هاربين بعيدا عن مكان الجريمة.

سقوط قاتل الطفل مروان بالمرج 

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شاب متهم بقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله “مروان، 10 سنوات” عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة.

txt

قتل بـ 26 طعنة، تشييع جثمان طفل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات في أمريكا


وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.
وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اعترافات قاتل الطفل مروان بالمرج العثور علي جثة طفل النيابة العامة شرطة المرج شمال القاهرة محكمة شمال القاهرة مباحث القاهرة

مواد متعلقة

براءة طفل من سرقة موبايل وزجاجة برفان من سيارة بالتجمع الخامس

دفن جثته في منزل، قرارات النيابة بشأن المتهم بقتل صديقه بمنشأة ناصر

زوجة ضحية صديقه بعد أن ألقى جثته في مقلب القمامة: كنت دائما بحذره من المتهم (فيديو)

ممرضة السلام تروي تفاصيل الاعتداء عليها وفقء عينها على يد تاجر مخدرات (فيديو وصور)

عربجي يقتل نجل عشيقته ويلقي جثته في القمامة بالهرم

الأكثر قراءة

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

بعد تحريرها من يد الحوثيين، تركيا تفجر مفاجأة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بخليج عدن

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

مرتديا سترة واقية، إيلون ماسك يتجول مع نتنياهو في أحد المواقع التي تم مهاجمتها في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

زغلول صيام يكتب: هو ينفع منتخب مصر يواجه فريق أولمبي حتى لو كان السعودية!

والد ضحية القتل على يد زوجها بمنشأة القناطر يكشف تفاصيل صادمة عن الجريمة

المصريون بين التوك توك والتيك توك.. عوالم موازية ومليارات مهدرة.. أخلاقيات ضائعة وحكومات عاجزة وإحصائيات صادمة

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالمعاناة والمرض والفقر

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية