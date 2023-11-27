فريد زهران يلتقي بالحزب الليبرالي المصري

التقى المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أفراد حملته بوفد من الحزب الليبرالي المصري تحت التأسيس.

ودار اللقاء حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل مصر، واستمع الحضور لرؤية المرشح حول عدد من القضايا التي وردت فى برنامجه الانتخابي.

البرنامج الانتخابي لفريد زهران

ناقش الحزب الليبرالي عددا من القضايا المتعلقة بالمحور الاقتصادي في برنامج المرشح، وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وإشكالية الاستثمار فى مصر، وتشجيع القطاع الخاص مع توفير ضمانات الاستقرار فى السوق المصرية، والاستفادة من موارد مصر الطبيعية وثرواتها الأثرية لجذب السياحة، فى ظل المنافسة التي تتصاعد الآن فى مناطق أخرى.

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كما تم عرض ومناقشة ما يتعلق بالعلاقات الدولية لاسيما الجانب الأفريقي وأهم الإشكاليات والحلول، من أجل استعادة الدور المصري في القارة الأفريقية بالشكل الذي يليق باسم مصر.

قضايا الحريات والمواطنة في برنامج فريد زهران



كما تطرق الحوار حول القضايا المتعلقة ببعض مواد الدستور المصرى وما يتعلق بتداخل السلطات، ورؤية المرشح في قضايا الحريات والمواطنة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتأكيد أهمية استمرار العمل من خلال الحوار المجتمعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية لاسيما في حالة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والاستماع لكافة وجهات النظر، وكافة التيارات من خلال حوار حقيقي مبنى على الإيمان بأهمية مشاركة الجميع في المساعدة لاتخاذ القرار السليم.

ضم وفد الحزب الليبرالي (تحت التأسيس)، "سارة كيرة، شادي العدل، نادر شكري، رامي يحيى، خالد يوسف، محمود حبيش.



حضر اللقاء المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح فريد زهران والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد فوزي، عضو الهيئة الاستشارية للمرشح وعضو الهيئة العليا للحزب. ومحمد هلال، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح.

وكان المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء حملته الانتخابية ومتطوعين جدد أعلنوا انضمامهم للحملة.

وحضر اللقاء المهندس باسم كامل البرلماني السابق ومدير حملة فريد زهران، وأكد كامل أن الاجتماع تناول عرضًا سريعًا لما تم عمله من مؤتمرات ولقاءات خلال الفترة السابقة.

كما تم استعراض الخطة الدعائية للحملة وخريطة المؤتمرات خلال الفترة المتبقية للدعاية قبل الصمت الانتخابي، وأوضح مدير الحملة أن المرشح فريد زهران يكسب أرضية جديدة كل يوم وأن الحملة على تواصل دائم بالمواطنين الذين يعبرون عن تقديرهم وقناعتهم بخطاب المرشح وبرنامجه الانتخابي.