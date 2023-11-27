الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بدء تسكين الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى بتعليم الجيزة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تسكين المعلمين بمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأضاف سلومة، أنه يتاح حاليًا الاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة المسكن عليها بمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى، مشيرًا إلى ضرورة التوجه إلى الإدارة المقبول بها يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 ومراجعة مصوغات التعيين بدقة.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى سوف يتسلمون عملهم خلال أيام قليلة، وذلك بعد استلامهم الشهادات المؤمنة التي من خلالها سيتم توقيع العقود بالمديريات التعليمية.

أعداد المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي أعداد الشهادات المؤمنة التي تم توقيعها للمعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات سواء الإلكترونية أو الاختبارات التربوية والذهنية والبدنية وصل لـ 16 ألف شهادة، وخلال أيام سيتم استكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد في المديريات التعليمية.

الشهادات المؤمنة للمعلمين

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشهادات المؤمنة للمعلمين هي من تثبت أن المعلم قد اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التي عقدت لهم في إحدى الجهات وتعتبر مستند أساسي ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات التعليمية بضرورة تسكين المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف معلم، بشكل سريع دون تأخير للمساهمة في سد العجز والتدريس بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب على جميع  الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى، استيفاء مسوغات التعيين وتحضير جميع المستندات المطلوبة للتعيين؛ لأنه سيتم استلام العمل فى الادارة التعليمية الموزع عليها الأسبوع الحالي.

راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم 

وأكد أن المعلمين الجدد سينطبق عليهم الحد الأدنى ويمكن أكثر، لكن لا يمكن تحديد المبلغ بصورة دقيقة حاليا.

أماكن تسكين المعلمين بمسابقة 30 ألف معلم

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسكين المعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الأولى، يتم وفق العنوان الثابت ببطاقة المعلم وقت التقديم على المسابقة.

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