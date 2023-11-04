السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التربية والتعليم يصل محافظة الإسماعيلية لمتابعة انتظام سير العام الدراسي

زيارة وزير التربية
زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة الاسماعيلية،فيتو

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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متابعة انتظام الدراسة بمحافظة الإسماعيلية

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى  ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة الإسماعيلية

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.

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الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم محافظة الإسماعيلية الاسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

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