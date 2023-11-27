الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

أخبار الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة وصلاح محسن يقود التشكيل

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أخبار الأهلي، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

محاضرة فيديو من كولر للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة سموحة

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة السكندري المقرر إقامتها مساء غدا الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

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موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مع نظيره فريق سموحة السكندري في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسموحة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

26 مباراة جمعت الأهلي وسموحة بالدورى الممتاز

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في  8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.

4 مواجهات الأهلي وسموحة في كأس مصر

الأهلي تقابل مع سموحة،4 مرات في بطولة كأس مصر  حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات وفاز سموحة في مباراة واحدة فقط.

والتقى الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام، 2014 وفاز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وبعدها تقابل الأهلي مع سموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عام 2016 وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام 2017 وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

واخيرا تقابل  الأهلى مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لعام 2022 وفاز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلى التقى مع سموحة في مباراة واحدة ببطولة كأس الرابطة وخسر الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

9 مباريات لأحمد سامي أمام الأهلي

والتقى أحمد سامي مدرب سموحة مع الأهلي في 9 مباريات قبل ذلك وذلك خلال قيادته لأندية نجوم المستقبل وطلائع الجيش وسموحة وسيراميكا كليوباترا حيث فاز في مباراة واحدة فقط كانت مع فريقه الحالي سموحة السكندرى وخسر في ست مباريات وتعادل في مباراتين.

نتائج أحمد سامي أمام الأهلي

1- طلائع الجيش 0-3 الأهلي موسم 2016-2017 الدوري الممتاز

2- طلائع الجيش 1-1 الأهلي موسم 2017-2018 الدوري الممتاز

3- نجوم المستقبل 0-2 الأهلي موسم 2018-2019 الدوري الممتاز

4- سموحة 2-1 الأهلي موسم 2020-2021 الدوري الممتاز

5- سموحة 0-4 الأهلي موسم 2020-2021 الدوري الممتاز

6-  سموحة 1-4 الأهلي موسم 2021-2022 الدوري الممتاز

7- سيراميكا كيلوباترا 0-4 الأهلى موسم 2021-2022  الدوري الممتاز

8- سيراميكا كيلوباترا 1-1 الأهلى موسم 2022-2023 الدوري الممتاز

9- سموحة 0-2 الأهلى موسم 2002-2023 الدوري الممتاز

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