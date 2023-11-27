الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

استعراض تاريخ الموسيقى العربية، تفاصيل حلقتي «سولد أوت» الخميس والجمعة

علي الحجار ومحمود
علي الحجار ومحمود سعد، فيتو

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل على قناة CBC"، من البنوار الذي جلس فيه الملك فؤاد ليستمع للطالب محمد عبد الوهاب، حيث يحكي خلال الحلقة قصة مسرح معهد الموسيقى العربية الذي أكمل عامه المائة هذا العام، وقصة الشاب الذي رفض المعهد قبوله كطالب وقرروا تعيينه أستاذا بالمعهد ليصبح واحدًا من أهم الموسيقيين في تاريخ مصر.

يجري محمود سعد كذلك زيارة لمنزل الدكتورة هدى البديري التي ولدت بالقدس عام ١٩٤٧ وقررت أن تكرس حياتها للإجابة على سؤال واحد، هل باع الفلسطينيون أرضهم؟!

Advertisements

حلقة الجمعة

أما في حلقة الجمعة من البرنامج، يعرض "سولد أوت كامل العدد" حفلًا للفنان علي الحجار من على خشبة المسرح الذي استمع فيه لوالده للمرة الأولى، حيث يقف الفنان الكبير علي الحجار لأول مرة في تاريخه على مسرح معهد الموسيقى العربية ليقدم لجمهور البرنامج مجموعة من أجمل أغانيه ومنها "فلسطيني" و"الرياعيات" و"مسألة مبدأ" و"عارفة"، و"لما الشتا يدق البيبان" وغيرها، فيما يختتم الحجار الحفل كعادته بميدلي يضم مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.

الموسم الجديد من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة التاسعة مساء على قناة ‏CBC.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برنامج سولد اوت علي الحجار الإعلامي محمود سعد الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

زوجة علي الحجار تروي قصة تعارفهما: بدأت بخناقات حتى اعترفلي بحبه بأغنية عارفة (فيديو)

الأكثر قراءة

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

وزير المالية يكشف تفاصيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

أول تعليق من إيلون ماسك بعد زيارته لإسرائيل

بشري سارة للمعلمين، الحكومة تعلن عن مسابقتين لسد احتياجات وزارة التعليم في 2024

الأهلي، محمد عبد المنعم يلمح إلى رغبته في الاحتراف بصورة

أول تعليق من نتيناهو على تطبيع العلاقات مع السعودية بعد طوفان الأقصى

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

شعبة الذهب: 120% زيادة في أسعار المعدن الأصفر خلال عام

Advertisements

منوعات

المزيد

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات (صور)

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

افتكروها بتعاكس جمال عبد الناصر فمنحها الجنسية وسحبها منها والسادات رجعها ليها.. حكايات من دفتر أحوال صباح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النجاة من الموت وعلاقته بالعمر الطويل والتخلص من أزمة كبيرة

أدعية قضاء الحاجة وفك الكربات

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالمعاناة والمرض والفقر

المزيد
الجريدة الرسمية