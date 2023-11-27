استعراض تاريخ الموسيقى العربية، تفاصيل حلقتي «سولد أوت» الخميس والجمعة

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل على قناة CBC"، من البنوار الذي جلس فيه الملك فؤاد ليستمع للطالب محمد عبد الوهاب، حيث يحكي خلال الحلقة قصة مسرح معهد الموسيقى العربية الذي أكمل عامه المائة هذا العام، وقصة الشاب الذي رفض المعهد قبوله كطالب وقرروا تعيينه أستاذا بالمعهد ليصبح واحدًا من أهم الموسيقيين في تاريخ مصر.

يجري محمود سعد كذلك زيارة لمنزل الدكتورة هدى البديري التي ولدت بالقدس عام ١٩٤٧ وقررت أن تكرس حياتها للإجابة على سؤال واحد، هل باع الفلسطينيون أرضهم؟!

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حلقة الجمعة

أما في حلقة الجمعة من البرنامج، يعرض "سولد أوت كامل العدد" حفلًا للفنان علي الحجار من على خشبة المسرح الذي استمع فيه لوالده للمرة الأولى، حيث يقف الفنان الكبير علي الحجار لأول مرة في تاريخه على مسرح معهد الموسيقى العربية ليقدم لجمهور البرنامج مجموعة من أجمل أغانيه ومنها "فلسطيني" و"الرياعيات" و"مسألة مبدأ" و"عارفة"، و"لما الشتا يدق البيبان" وغيرها، فيما يختتم الحجار الحفل كعادته بميدلي يضم مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.

الموسم الجديد من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة التاسعة مساء على قناة ‏CBC.