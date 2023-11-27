الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

الفيوم تحصل على المراكز الأولى في مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التربية الخاصة

مسابقة اوائل الطلبة
مسابقة اوائل الطلبة لمدارس التربية الخاصة،فيتو

حققت مدارس التربية الخاصة بمحافظة الفيوم، المركز الأول  في البطولة الإقليمية لشمال ووسط الصعيد لمدارس التربية الخاصة" اوائل الطلبة" لمدراس التربية الفكرية " فكري"، والمركز الأول لمدارس النور للمكفوفين "بصري"، وحققت محافظة المنيا مركز أول في مسابقات مدارس الصم وضعاف السمع "سمعي", وحققت الفيوم علي المركز الخامس في هذه المسابقة.

مسابقة التربية الخاصة 

وكانت  الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، نظمت البطولة الإقليمية لشمال ووسط الصعيد  مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التربية الخاصة " سمعي وفكري وبصري (بنين وبنات)، واقيمت المسابقة بمحافظة الفيوم بقاعة مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وشارك فى البطولة محافظات شمال ووسط الصعيد (الفيوم - بني سويف -  المنيا - الوادي الجديد - اسيوط)، وسلمت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الفائزين بميداليات المراكز من الأول وحتى الثالث كما تسلم ا ايضا شهادات التقدير والجوائز المخصصة من وزارة التربية والتعليم.

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مسابقة المسرح

كما أن مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، فازت بالمركزين الأول والثاني لمسابقة المسرح للتربية الخاصة على مستوى شمال الصعيد، التي أقيمت بمحافظة المنيا.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، أن  مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( إدارة التربية الخاصة)، شاركت في مسابقة المسرح لمدارس التربية الخاصة على مستوى شمال ووسط الصعيد، والتي أقيمت بمحافظة المنيا، بمدرستي الامل بنات للصم وضعاف السمع، والتربية الفكرية.

الأعمال الفائزة

وفازت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع  بنات محافظة الفيوم، بالمركز الأول،  في (العروض الاستعراضية)، كما كما فازت مدرسة التربية الفكرية بمدينة الفيوم بالمركز الثاني، في (العروض الاستعراضية.

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الفيوم التربية الخاصة مداري المكفوفين مدارس الصم وضعاف السمع مدارس التربية الفكرية

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