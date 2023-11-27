ندوة بجامعة الفيوم عن هجرة شباب دول حوض النيل

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، نظم ندوة بعنوان "الهجرة البيئية لدول حوض النيل"، وأن الهجرة لها أوجه متعددة وأسباب مختلفة، مثل الهجرة غير الشرعية التي يلجأ إليها شباب القارة الإفريقية ومن ضمنها مصر للبحث عن فرصة عمل وحياة أفضل، متغافلًا حجم المخاطر التي قد تواجهه.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن الحامة بصدد تنظيم حدث توعوي عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على المجتمع وطرق مواجهتها، موجهًا الطلاب بتقديم أفكار مبتكرة تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية لأنهم سفراء داخل الجامعة يمثلون هذا الجيل الواعد من الشباب.

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تعريف الهجرة البيئية

فيما قال الدكتور ناصر عبد الستار، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا، إن دول حوض النيل هي إقليم تابع للقارة الإفريقية الذي يشهد حركات هجرة كبيرة ساهمت في التغيير الديموغرافي لدول الحوض، معرفًا الهجرة البيئية أنها حركة الأشخاص من دولة لأخرى بسبب تغير مفاجئ طبيعي نتج

عن التغيرات المُناخية مثل إقليم دارفور الذي انخفض منسوب الأمطار به بنسبة 30%؜ مسببًا تراجع في الإنتاج الزراعي بنسبة 70%؜.

وأضاف أن الأخطار الطبيعية التي تشمل الفيضانات والعواصف والزلازل والبراكين والتصحر في تزايد مستمر مما يؤثر السكان وتكون سببًا للهجرة.

وشدد على ضرورة وضع دول حوض النيل سياسات مشتركة وحلول بيئية لمواجهة التغير المناخي وتنفيذ برامج لإعادة التوطين بمشاركة المؤسسات الدولية للحد من الهجرة.

التوزيع النسبي للكوارث بحوض النيل

وقال الدكتور حسن حسونة، أحد المحاضرين في الندوة، إن التوزيع العددي والنسبي للكوارث في دول حوض النيل منذ عام 2008 حتى 2022 بلغ 891 كارثة طبيعية ما بين فيضانات وعواصف وبراكين وزلازل، وبلغ عدد النازحين خلال تلك الفترة 13 مليون نسمة.

وأضاف، أن الفيضانات صاحبة النصيب الأكبر من حجم الكوارث بنسبة 56% تليها العواصف 32% شكلا معًا 88% من إجمالي الكوارث الطبيعية، مما أدى لنزوح 79% من عدد سكان تلك المناطق إلى مدن أخرى أو إلى الدول المجاورة.

أسباب نزوح السكان

كما أوضح الدكتور أحمد المغازي، أحد المحاضرين في الندوة، أن أسباب نزوح السكان إلى عاملين رئيسين: الأول يرتبط بالتغير المناخي، والثاني بالأنشطة البشرية، وأن دول أثيوبيا وجنوب السودان والكونغو تمثل 63% من أعداد النازحين بدول حوض النيل.

وأوصى بتبني الحكومات خطط للتعامل مع الكوارث وقت حدوثها، وإعداد كل دولة أطلس وطني يتضمن خرائط لأماكن الفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف لدراستها والعمل على حلها.

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