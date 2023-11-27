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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة القديس بولس

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة القديس بولس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس بولس بجبل دنفيق.

 

قصة القديس بولس

تنيَّح الأب القديس الراهب بولس، بجبل دنفيق ( دنفيق: قرب نقادة الحالية بمحافظة قنا). ووُلِدَ هذا القديس بقرية دنفيق، وكان والده فلاحًا، وعَلَّمه مهنة النجارة.
 

لما كبر القديس بولس اشتاق للحياة الرهبانية، وزهد العالم وما فيه، وذهب إلى جبل دنفيق القريب من بلدته وترَّهب هناك متتلمذًا على يديّ أحد شيوخ هذا الجبل. وكان بسيطًا طاهرًا، فأقاموه قسًا ومدبرًا للإخوة، فأحسن تدبيرهم بمخافة الله وقادهم في طريق الفضيلة والنسك، وكان قد بلغ إلى درجات عالية من القداسة فاختُطف إلى السماء، وأبصر الأسرار الغامضة، ورأي الملائكة يسبحون الله.

 

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وحين أراد الرب أن ينقل القديس بولس إلى مواضع النياح الأبدي، جمع الرهبان وأوصاهم بحفظ قوانين الرهبنة، ثم تنيَّح بسلام. فدفنه الرهبان بكرامة عظيمة.
 

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