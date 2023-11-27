الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

قبل مواجهة برسبوليس الإيراني، أرقام النصر السعودي بدوري أبطال آسيا الموسم الحالي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

دوري أبطال آسيا، يستضيف فريق النصر السعودي نظيره برسبوليس الإيراني، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتصدر فريق النصر، جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، قبل مواجهة بريسبوليس الإيراني مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أرقام النصر في آسيا هذا الموسم:

لعب: 4 مباريات

فاز: 4 مباريات

خسر: 0

تعادل: 0

الترتيب: الأول برصيد 12 نقطة

ماني ورونادلو يقودان التشكيل المتوقع  لمباراة النصر وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر بتشكيل يضم:
-نواف العقيدي في حراسة المرمى

-سلطان الغنام، لابورتي، الخيبري، أليكسس تيليس رباعي خط الدفاع

- فوفانا، أوتافيو، بروزوفيتش ثلاثي متوسط الميدان الدفاعي

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 -ساديو ماني،  كريستيانو رونالدو وأندرسون سوزا، تاليسكا في الهجوم 

موعد مباراة نادي النصر وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

وتقام مباراة نادي النصر وبرسبوليس الإيراني، اليوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لـ مباراة نادي النصر وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

وتنقل مباراة نادي النصر وبرسبوليس على مجموعة قنوات، SSC Hd 1 وbeIN Sports AFC HD2 والكأس القطرية.

معلق مباراة نادي النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

- خالد الحدي، على قنوات الكأس القطرية.

- رؤوف خليف ومشاري القرني، على قنوات SSC السعودية.

- عصام الشوالي، على قنوات بي إن سبورت.

رونالدو يحطم رقم بيكان

رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفا، ليحطم رقم جوزيف بيكان (526).

كما قدوم الدون البرتغالي 61 مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2023.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.

رونالدو مهدد بالغياب عن مباراة الهلال 

كشفت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة  بشأن لحاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بمواجهة فريقه القادمة أمام الهلال في ديربي الرياض.

ويحل نادي النصر ضيفًا على نظيره الهلال، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير الصحفية أن رونالدو يعاني من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأخدود، حيث هناك شكوك حول لحاقه بمباراة الهلال القادمة.

ولم تكشف التقارير عن طبيعة إصابة رونالدو التي تعرض لها أمام الأخدود، على الرغم من تسجيله هدفين في المباراة التي فاز بها العالمي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضد الأخدود.

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