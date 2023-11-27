الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

خبير عسكري: إسرائيل لم تحقق أي نصر عسكري والمقاومة الفلسطينية لازالت تتصدر المقدمة

فلسطين , فيتو
فلسطين , فيتو

تتصدر القضية الفلسطينية  ضد الاحتلال الإسرائيلي كل وسائل الإعلام العالمية بل وأصبحت القضية رقم ١ عالميا وبرغم قوة وجبروت الكيان الصهيوني الذي يحميه دول عظمى إلا أن المقاومة الفلسطينية لازالت هي المنتصرة.
 

القضية الفلسطينية  ضد الاحتلال الإسرائيلي

 

أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ان إسرائيل برغم َمرور 51 يوما على الحرب التي أعلنتها القضاء على حركة حماس وعودة الاسري واحتلال غزة لم تحقق منها اي هدف حتى الآن.


وأضاف سالم في تصريحات خاصة لفيتو أن الفصائل الفلسطينية وحماس اجبروا إسرائيل برغم قوتها المزعومة ان ترضخ لطالباتها في موضوع الهدنة وتبادل الأسرى في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بكل أجهزتها المخابراتية بالتعاون مع الأقمار الصناعية للدول التي تعاونها على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة المكان الذي تخبى فيه المقاومة الرهائن ولم تتوصل لاي معلومة حتى الآن.
وأشار سالم إلى أن ما تفعله إسرائيل بضرب المدنيين بالطائرات عن بعد سقوط عشرات الشهداء  والمصابين من المدنيين اغلبهم من النساء والأطفال يدل على الياس من القوات الإسرائيلية لعدم تحقيق الهدف واولا حمايتها بالجانب الأمريكي لتعرضت إسرائيل للدمار.
وأوضح سالم ان القانون الأمريكي يمنع التفاوض مع الحركات والجماعات المسلحة والتي يطلق عليها الإرهابية ورغم ذلك تم التفاوض مع حماس والفصاءل الفلسطينية على عمليات إدخال المساعدات الهدنة وتبادل الأسرى.
وكشف سالم ان إسرائيل وقواتها المسلحة بالرغم من توغلها في غزة وسقوط الاف الشهداء والجرحي الا انها حتى الآن لم تسقط شهيد من الفصائل الفلسطينية أو تأثر مجاهد بالرغم من سقوط عشرات القتلى الإسرائيلييين وتدمير الدبابات والمجنزرات  العسكرية في المواجهات مع رجال المقاومة في غزة وبعض المدن الفلسطينية.

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