محافظ بني سويف ووزير العمل يشهدان ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزير العمل الأستاذ حسن شحاتة، فعاليات الندوة التثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية والذي تنظمه مديرية العمل بالتعاون مع جامعة النهضة، تحت عنوان "صحتك وسلامتك تهمنا" وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر مفهوم "السلامة والصحة المهنية" لحماية العنصر البشري من مخاطر بيئة العمل، وحماية العنصر المادي المتمثل في المنشآت والآلات.

حضر فعاليات الندوة التثقيفية، التي استضافتها الجامعة، حضور كل من: المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، ومن الوفد الوزاري المرافق لوزير العمل كل من: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وشيماء محمود، وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير.

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وخلال الفعاليات أكد محافظ بني سويف حرصه على المشاركة في هذه الفعالية الهامة، والتي تتناول موضوعًا محوريًا وقضايا هامة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والذي أصبح علما من العلوم التي يتم تدريسها، في ضوء الاهتمام المتنامي والمتزايد بسلامة وحماية الأيدي العاملة التي تعد بمثابة الوقود الحقيقي للقطاع الإنتاجي والاقتصادي.

وأشار إلى أن ملف السلامة والصحة المهنية من الملفات التي تأتي في مقدمة أولويات وأجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية، لافتا إلى وجود مراجعة دورية من قبل رئاسة الوزراء للجهود في هذا المجال، لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتوفير كافة إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها.

من جانبه أوضح وزير العمل أهمية عقد مثل تلك الفعاليات للاطلاع على مفهوم السلامة والصحة المهنية للأيدي العاملة، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، مؤكدا على أن السلامة والصحة المهنية من أبرز سمات تقدم الشعوب ومسئولية الجميع في أي منشأة، لأنها تتدخل في جميع نواحي الحياة سواء المجال الصناعي أو الطبي أو التعليمي أو الخدمي.

وشدد الوزير على أهمية التزام أصحاب المنشآت الصناعية والإنتاجية والمصانع، بضرورة الإلتزام بتوفير اشتراطات الأمان والحماية المدنية، والإلتزام بتدريب العاملين على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على العنصر البشري الركيزة الأساسية للعملية والإنتاجية، والعنصر المادي من منشآت وآلات تعتبر ثروة قومية للدولة.