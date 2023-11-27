تاريخ مواجهات إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي أمام بيراميدز وباتشيكو

يستقبل فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي باتشيكو نظيره الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، غدا الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يمتلك الإسماعيلي 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

أرقام إيهاب جلال أمام بيراميدز وباتشيكو

وتشير الأرقام إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، واجه فريقه السابق بيراميدز، 12 مرة على مدار مشواره التدريبي.

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وواجه إيهاب جلال صاحب الـ56 عامًا، الفريق السماوي بيراميدز، وهو مدربا لـ5 فرق "مصر للمقاصة، إنبي، المصري، الإسماعيلي، فاركو".

وفاز إيهاب جلال على بيراميدز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 6، وأحرزت الفرق التي دربها 16 هدفا بينما تلقت شباكه 19 هدفا.

على الجانب الآخر، واجه إيهاب جلال، نظيره البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز 3 مرات سابقة، خسرها جميعا.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي

ويلتقي بيراميدز أمام ضيفه الإسماعيلي، في الرابعة مساء غد الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي.

ترتيب بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خوض 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسارة مباراة وسجل لاعبو 8 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.