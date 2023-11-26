الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن سوهاج

تبرع بالدم،فيتو
تبرع بالدم،فيتو

قامت مديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

 ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

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مديرية أمن سوهاج قطاع الخدمات الطبية وزارة الداخلية

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