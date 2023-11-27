انتشار سيارات الصرف الصحي في كافة الميادين والشوارع العامة بالإسكندرية (صور)

واصل العاملين بهيئة الصرف الصحي بالإسكندرية الانتشار في كافة الميادين والشوارع العامة لكسح مياه الأمطار عقب هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في المحافظة، واشتدت إلى غزيرة وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء ونوة المكنسة.

ودفعت شركة الصرف الصحى برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة بسيارات الصرف والدمج لشفط ورفع تراكمات مياه الأمطار من كافة الميادين وتيسير الحركة المرورية.

وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا بسلعهم من الأمطار خوفا من زيادة شدة الأمطار، والتسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولي وتنفيذي أحياء المحافظة ورفع درجات الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق في المحافظة.

تعطيل الدراسة

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة خلال الأيام الماضية بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.