الزمالك يشارك في السوبر المصري بشرط.. تعرف على التفاصيل

السوبر المصري، مع فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 وتأهله لنهائي البطولة أمام النادي الأهلي ارتفعت نغمة أحقية القلعة البيضاء في المشاركة في السوبر المحلي أو ما يطلق عليه كأس النخبة المحدد له الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر القادم في كأس مصر.

وعلى الرغم من أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية والشركة الراعية حددوا الأندية الأربعة المشاركة وهي الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف بطل الدوري وسيراميك بطل كأس الرابطة وفيوتشر باعتباره رابعا الدوري إلا أن الصورة قد تختلف خلال الأيام القادمة لا سيما وأن الزمالك أصبح من حقه المشاركة في تلك البطولة باعتباره سيكون بطلا أو وصيف كأس مصر.

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اسباب الاستبعاد

اعتذر الزمالك عن بطولة السوبر السابقة على خلفية مماطلة اتحاد الكره في تنفيذ عقوبة محمود عبد المنعم (كهربا) الصادرة على خلفية أحداث انضباطية ولم يصدر وقتها اتحاد الكرة أي عقوبات ولكن في الوقت ذاته تمسك النادي الأهلي باستبعاد الزمالك باعتباره منسحبا من بطولة الموسم الماضي واشترط هذا الأمر من أجل الموافقة على المشاركة.

ومع استقالة المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة وجدها اتحاد الكرة فرصة لتنفيذ طلب الأهلي واستبعاد الزمالك من المشاركة رغم أن البطولة الحالية لم يصدر بحقها لائحة خاصة لأنها تعتبر المرة الأولى بمشاركة أربعة أندية وهو ما يخالف لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة نفسه حيث إن مباراة السوبر في اللائحة بين بطل الدوري والكأس.

شرط مشاركة الزمالك

ومع وصول الزمالك للمباراة النهائية في كأس مصر وتغير المناخ داخل الإدارة مع تولي مجلس جديد للزمالك بقيادة حسين لبيب وحدوث حالة تحسن في العلاقات بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك التقى كل ذلك مع رغبة الاتحاد والرابطة والشركة الراعية في أهمية مشاركة الزمالك في تلك البطولة لأن وجود الزمالك سيرفع كثيرا من شأن البطولة الوليدة ويزداد عائدها بشكل غير مسبوق ولكن كل ذلك رهن شرط واحد وهو موافقة الأهلي.

هل يوافق الأهلي؟!



حتى الآن لم يفاتح أحد إدارة النادي الأهلي وإن كانت فترة التوقف الدولي فرصة من أجل مفاتحة الكابتن محمود الخطيب لمحاولة إقناعه بأهمية مشاركة الزمالك مستندين على أنها بطولة جديدة تقام لأول مرة وليس لها علاقة بسوبر الموسم الماضي وفي حالة موافقة الأهلي سيتم الاعتذار لفيوتشر باعتبار أن مشاركته كانت استثنائية من البداية.

الأيام القادمة ستكشف عما إذا كانت إدارة النادي الأهلي ستوافق أم لا!!

