الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

الصوم الميلادى المجيد

"قدسوا صومًا نادُوا باعتكاف، أجمعُوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بين الرب إلهكم وأصرخوا إلى الرب" (يوئيل النبى 14:1). الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين والأرواح النجسة.
نحن في بداية صوم الميلاد المبارك، الذى بدأ يوم الاحد 26 نوفمبر ويستمر لمدة 43 يومًا.. 

 

فيهما نتذكر صوم 40 يوم لموسى النبى العظيم قبل أن يستلم لوحى الشريعة أى كلمة الله ووصيته للشعب، وصوم الشعب المصرى ثلاث أيام "تذكارًا لمعجزة جبل المقطم". كما نتذكر صوم القديسة العذراء مريم 40 يومًا أثناء الحبل الإلهى من أجل أن ينزع عارها من بين الناس.

Advertisements

 
وهنا لابد أن نعرف المعنى الروحى لكلمة الصوم، فالصوم هو قبول كلمة السيد المسيح المتجسد، وإستقباله في قلوبنا، هو أيضًا ازلال النفس قبل ازلال الجسد، هو سلاح فعال لمحاربة التجارب والأراوح الشرير والنجسة..

أهمية الصوم والصلاة

وهو فعل التوبة، ورجوع الخاطئ إلى الله الغافر، هو تركيز وإهتمام الإنسان في الأمور الروحية أكثر من الماديات العالمية. وهو لقاء حب مع الله، فداود النبى مارس الصوم بتذلل وبخشوع وتقوى ووقار ومهابه وإنسحاق واتضاع كامل لمشيئة الرب، وهكذا نفعل نحن أيضًا..


وهنا لابد أن نعرف غاية الصوم وهو تحرير الإنسان من عبودية الجسد، وهو ضبط للنفس والجسد معًا.. وهدف الكنيسة من الصوم أن تجعل الإنسان فى شركة مع الله، والسيد المسيح صام، وعلمنا الصوم فى موعظته على الجبل.. 

 

يقول قد جاع أخيرًا – مشبع النفوس والأجساد، أحتمل لكى يكون لنا نموذج، وهو شرط لدخول الملكوت.. "متى صمت ادهن رأسك لكى لا تظهر للناس صائمًا، بل لابوك فى الخفاء" الرسل صاموا من أجل الخدمة والكرازة فى كل مكان، وجاعوا.


وسؤال اليهود للسيد المسيح عن صوم تلاميذ يوحنا المعمدان، وعدم صوم تلاميذه هو؟ وهنا التأكيد الكامل على ممارسة الصوم.. وكان يقصد بأن الصوم هو تجربة رائعة للإنسان لكى ينمو في حياة الإيمان..


الصوم ليس تعبًا أو ضيقًا، لكنه فرح وتهليل داخلى وسلام فى النفس.. الصوم فترة مقدسة تعيشها النفس فى جو روحانى بالتسابيح والتماجيد لله المتجسد خلال شهر كيهك المبارك، لكى نتمتع بمواهبه وبنعمته وبمعرفته الفائقة الكثيرة وبحضوره.


الصوم هو علاقة حب بالمسيح يسوع ربنا، وهو أغنى أيام السنة يعيش فيها الإنسان حياة العطاء والصلاة والفرح السماوى، وهو الإمتناع عن كل شر وشبه شر، لذلك تلتزم الكنيسة بفترة الإنقطاع عن الطعام حتى نجوع مثل المسيح له المجد.. 

 

ترجمات الكتاب المقدس (2)

ترجمات الكتاب المقدس

 

فنحن مطالبون بالصوم لا بالجسد فقط، بل بالروح أيضًا.. لأن خبز السماء هو غذاء القديسين.. فينبغى أن يكون مع الصوم صلاة حارة خلال هذه الفترة التى تعيشها ونكون فى حالة النقاء القلبى والطهارة والأتضاع والهدوء والأنسحاق والصدقة والتسليم الكامل لله، الصوم والصلاة شئ واحد لا يفترقان كل منهما لازم الآخر، فهذا من شروط الصوم المقبول لدى الله.

صوم الميلاد يوحنا المعمدان القديسة العذراء مريم السيد المسيح العذراء مريم الصوم الصلاة الصوم والصلاة يسوع

مواد متعلقة

عيد رأس السنة القبطية.. عيد النيروز (2)

عيد رأس السنة القبطية.. عيد النيروز

شخصية السيدة العذراء مريم

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

التسعيرة الجبرية وغلاء الأسعار يثيران الجدل بين المصريين، بعد تهديد وزير التموين

السادات يدعو لمناظرة بين مرشحي الرئاسة الأربعة

حسام المندوه ينهي أزمة الحجز على الزمالك من هيئة المشروعات والتعمير

رخصتك في 10 دقائق، آلية عمل المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية (فيديو)

هيفاء أبو غزالة: انتقال 3 دول عربية لمرحلة الشيخوخة السكانية

كما انفردت فيتو.. تامر حسني يستأنف نشاطه الفني..وهذا موعد أولى حفلاته

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

أسعار الفاكهة اليوم، بلح زغلول يسجل 21 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

المزيد
الجريدة الرسمية