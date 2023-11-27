الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف فعاليات مبادرة الإبداع طريقك للنجاح

جامعة طيبة التكنولوجية،
جامعة طيبة التكنولوجية، فيتو

 استضافت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، فعاليات الندوة التثقيفية حول ريادة الأعمال ضمن مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح" بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجريدة "عالم رقمي" لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للطلاب، بحضور الأستاذ الدكتور حمودة ديدير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وخالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، وأحمد ضاحي، مدير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بأسيوط التابع لوزارة الاتصالات، وفاتن الخولي، مدير مبادرة الإبداع طريقك للنجاح، وحشد كبير من طلاب وطالبات الجامعة.

Advertisements


 وفي مستهل كلمته في الندوة، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن سعادته بعقد تلك الندوة الهامة حول ريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تعريف الطلاب بالمنح والمبادرات التي تقدمها الوزارة لدعم وتأهيل الطلاب ورواد الأعمال، والتي تساهم في  نشر الوعي الابتكاري في مجال التكنولوجيا وتوطين ثقافة ريادة الأعمال كأحد أهم  أدوارها ضمن مفهوم المسؤولية المجتمعية، لاسيما بين الطلبة والتجمعات الطلابية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة طيبة تدعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز خبرات ومهارات الطلاب لاسيما تلك التي تتعلق بريادة الأعمال في ظل اهتمام الدولة  بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، بما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الطلاب بمهارات ومتطلبات المستقبل.

ثم استعرض خالد حسن، رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، الفرص والمنح التي تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والحضانة التكنولوجية، ومبادرة ايتاك التي تمول مشروعات التخرج، المعهد القومي للاتصالات mti، والذي يقدم دورات تدريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ويمنح شهادة معتمدة.

وفي ختام الندوة، جرى السحب على عدد من الجوائز والهدايا والتي تمثلت في فرص تدريبية مجانية في مجال الأمن السيبراني للخريجين مع فرصة للحصول على فرص عمل، وكذلك السحب على 5 محافظ إلكترونية برصيد مجاني، ومجموعة من الجوائز الإلكترونية والسوفت وير المجاني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر طيبة التكنولوجية جامعة طيبة التكنولوجية فيتو محافظة الأقصر رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ريادة الاعمال وزارة الإتصالات

مواد متعلقة

مدير أوقاف الأقصر: افتتاح مسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت

1390 سائحا يطيرون في سماء البر الغربي برحلات البالون الطائر

طيبة التكنولوجية تنظم زيارة ميدانية لطلاب التصنيع الغذائي

انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والعظمى تسجل 26

تحرير 11 محضرا تموينيا لعدم إعلان الأسعار بأسواق الأقصر

45 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر

طيبة التكنولوجية تنظم زيارات ميدانية للطلاب ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية

إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

التسعيرة الجبرية وغلاء الأسعار يثيران الجدل بين المصريين، بعد تهديد وزير التموين

حسام المندوه ينهي أزمة الحجز على الزمالك من هيئة المشروعات والتعمير

رخصتك في 10 دقائق، آلية عمل المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية (فيديو)

السادات يدعو لمناظرة بين مرشحي الرئاسة الأربعة

هيفاء أبو غزالة: انتقال 3 دول عربية لمرحلة الشيخوخة السكانية

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

أسعار الفاكهة اليوم، بلح زغلول يسجل 21 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

المزيد
الجريدة الرسمية