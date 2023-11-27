جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف فعاليات مبادرة الإبداع طريقك للنجاح

استضافت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، فعاليات الندوة التثقيفية حول ريادة الأعمال ضمن مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح" بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجريدة "عالم رقمي" لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للطلاب، بحضور الأستاذ الدكتور حمودة ديدير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وخالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، وأحمد ضاحي، مدير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بأسيوط التابع لوزارة الاتصالات، وفاتن الخولي، مدير مبادرة الإبداع طريقك للنجاح، وحشد كبير من طلاب وطالبات الجامعة.

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وفي مستهل كلمته في الندوة، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن سعادته بعقد تلك الندوة الهامة حول ريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تعريف الطلاب بالمنح والمبادرات التي تقدمها الوزارة لدعم وتأهيل الطلاب ورواد الأعمال، والتي تساهم في نشر الوعي الابتكاري في مجال التكنولوجيا وتوطين ثقافة ريادة الأعمال كأحد أهم أدوارها ضمن مفهوم المسؤولية المجتمعية، لاسيما بين الطلبة والتجمعات الطلابية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة طيبة تدعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز خبرات ومهارات الطلاب لاسيما تلك التي تتعلق بريادة الأعمال في ظل اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، بما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الطلاب بمهارات ومتطلبات المستقبل.

ثم استعرض خالد حسن، رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، الفرص والمنح التي تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والحضانة التكنولوجية، ومبادرة ايتاك التي تمول مشروعات التخرج، المعهد القومي للاتصالات mti، والذي يقدم دورات تدريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ويمنح شهادة معتمدة.

وفي ختام الندوة، جرى السحب على عدد من الجوائز والهدايا والتي تمثلت في فرص تدريبية مجانية في مجال الأمن السيبراني للخريجين مع فرصة للحصول على فرص عمل، وكذلك السحب على 5 محافظ إلكترونية برصيد مجاني، ومجموعة من الجوائز الإلكترونية والسوفت وير المجاني.