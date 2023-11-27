تاج الدين: منظومة التأمين الصحي الشامل تسهم في اكتشاف الأمراض الوراثية والجينية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل كان رغبة ملحة مشددًا على أنها مستقبل تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "التأمين الصحي الشامل أصبح مُلحا لأن الرعاية الصحية أصبحت مكلفة ومهمة وجزءً وقائيا واستكشافيا مهما للغاية".

Advertisements

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت بخريطة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كل أنحاء الجمهورية، ودون شك، فإن المنظومة ستشهد أطباء أسرة لديهم حزمة من الخدمات الوقائية والعلاجية يمكنهم تقديمها للمرضى، وتحت رعاية الطبيب يوجد 5 آلاف شخص بمتوسط ألف أسرة، وكلهم لديهم ملفات صحية من أجل معرفة الحالة الصحية للأب والأم والأبناء وكل ذلك يساهم في استكشاف أي أمراض وراثية أو جينية عند الأطفال والكبار".

https://www.youtube.com/watch?v=UEBrHTUFXvI