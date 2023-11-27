الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تاج الدين: منظومة التأمين الصحي الشامل تسهم في اكتشاف الأمراض الوراثية والجينية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، فيتو

 قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل كان رغبة ملحة مشددًا على أنها مستقبل تقديم الرعاية الصحية.

 وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "التأمين الصحي الشامل أصبح مُلحا لأن الرعاية الصحية أصبحت مكلفة ومهمة وجزءً وقائيا واستكشافيا مهما للغاية".

Advertisements

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت بخريطة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كل أنحاء الجمهورية، ودون شك، فإن المنظومة ستشهد أطباء أسرة لديهم حزمة من الخدمات الوقائية والعلاجية يمكنهم تقديمها للمرضى، وتحت رعاية الطبيب يوجد 5 آلاف شخص بمتوسط ألف أسرة، وكلهم لديهم ملفات صحية من أجل معرفة الحالة الصحية للأب والأم والأبناء وكل ذلك يساهم في استكشاف أي أمراض وراثية أو جينية عند الأطفال والكبار".
https://www.youtube.com/watch?v=UEBrHTUFXvI

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر سبل دعم أهالي قطاع غزة

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

حسام المندوه ينهي أزمة الحجز على الزمالك من هيئة المشروعات والتعمير

رخصتك في 10 دقائق، آلية عمل المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية (فيديو)

هيفاء أبو غزالة: انتقال 3 دول عربية لمرحلة الشيخوخة السكانية

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

حماس: الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بتبييض سجون الاحتلال وإنهاء الحصار

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

أسعار الفاكهة اليوم، بلح زغلول يسجل 21 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

المزيد
الجريدة الرسمية