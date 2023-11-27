إحالة مدير الإدارة الصحية بالخارجة في الوادي الجديد إلى التحقيق (صور)

قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، نقل الأطباء البشريين والصيادلة بعيادة حي ٢٥ يناير إلى خارج المدينة وإعادة توزيعهم لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء المرور.

كما قرر وكيل صحة الوادي الجديد، إحالة مدير الإدارة الصحية بالخارجة الى التحقيق لعدم إنتظام العمل بعيادة ٢٥ يناير.

جاء ذلك خلال إجراء الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بالمرور الصباحي اليوم الإثنين، وتفقد العمل بمركز الخارجة بعيادات (مكتب صحة الخارجة - مركز رعاية طفل الخارجة - حي المروة - حي 25 يناير).

Advertisements

وتابع محروس، الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدات والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات.

واشاد وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد بإنتظام العمل بمكتب صحة الخارجة وعيادة حى المروة ومركز رعاية طفل الخارجة.

فيما قرر نقل الأطباء البشريين والصيادلة بعيادة حى ٢٥ يناير إلى خارج المدينة واعادة توزيعهم لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء المرور.

كما قرر إحالة مدير الإدارة الصحية بالخارجة إلى التحقيق لعدم انتظام العمل بعيادة ٢٥ يناير.

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة حصول المواطن على الخدمة الطبية المتميزة بجميع المنشآت الصحية دون معوقات تذكر، واستمع وكيل وزارة الصحة لجميع المعوقات التي تواجه الفرق الطبية في أثناء عملهم ومناقشة حلولها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية، وتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.