الإثنين 27 نوفمبر 2023
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سياسة

طلب إحاطة بشأن استغلال حملات المقاطعة في رفع أسعار السلع

ارتفاع أسعار السلع
ارتفاع أسعار السلع الغذائية،فيتو

 تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن استغلال حملات المقاطعة لبعض المنتجات في رفع أسعار السلع في الأسواق خصوصا المنتجات المحلية. 

 

تأثير حملات المقاطعة في الإقبال على المنتجات المحلية 

وقال في طلب الإحاطة: شهدت الفترة الأخيرة، إطلاق عدد من الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية، في محاولة لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، لمواجهة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، من خلال الضغط على ممولي جيش الاحتلال، بمقاطعة منتجاتهم. 
 

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استبدال المنتجات المحلية بالمستوردة في حملات المقاطعة 

 وأكد النائب، أنه تسببت تلك الحملات الشعبية، التي تفاعل معها عدد كبير من المواطنين، في استبدال عدد كبير من المواطنين، تلك المنتجات العالمية، واستخدام المنتجات المحلية البديلة، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الإقبال الشعبي عليها، لاسيما في المشروبات والسلع الغذائية، في ظل محدودية إنتاج المنتجات المحلية في الوقت الحالي.

 

فجوة بين المعروض والمطلوب من السلع

وقال عضو مجلس النواب: هذا الإقبال المتزايد على المنتجات المحلية، أدى إلى وجود فجوة بين حجم المعروض وحجم الإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنتجات البديلة. 

 

استغلال رفع أسعار السلع الغذائية 

وتابع عضو مجلس النواب: هنا حاول بعض التجار استغلال تلك الفجوة الناتجة عن تفاعل المواطنين مع الحملات الشعبية بمقاطعة بعض المنتجات العالمية، في رفع أسعار المنتجات المحلية البديلة، في ظل قلة حجم المعروض منها بالأسواق، الأمر الذى يضر الاقتصاد المحلى، ويهدد بتراجع المواطنين عن شراء ومساندة المنتج المحلي. 

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وشدد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة التدخل بهدف الوقوف على خطوات الحكومة لمواجهة تلك المشكلة.


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