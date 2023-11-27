مدير أوقاف الأقصر: افتتاح مسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية أوقاف الأقصر،عن افتتاح مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من تشييدها عمارتها.

وأوضح مدير مديرية الأوقاف أن افتتاح مسجد العطاطوة يوم الجمعة الموافق 1/12/2023

بالرياينة في مركز بأرمنت.

ولفت مدير مديرية الأوقاف أن الافتتاح بحضور كوكبه من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة اوقاف أرمنت.

افتتاح مسجد فاطمة الزهراء بإسنا جنوب الأقصر

كما قام مدير مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، يوم الجمعة الماضي الموافق 24/11/2023، بافتتاح مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من تشييدها وعمارتها، وهو مسجد فاطمة الزهراء بالشغب بإسنا جنوب الأقصر، وايضا تم بحضور كوكبه من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة إسنا.

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خريطة افتتاح المساجد

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م (11371) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(363) مليون جنيه.

أوقاف الأقصر تستقبل قافلة دعوية

وفى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

أعلن مدير مديرية أوقاف الأقصر الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود عن تسيير قافلة دعوية إلى إدارة أوقاف القرنة يوم الجمعة الموافق ١/١٢/٢٠٢٣.