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محافظات

أساتذة بجامعة الوادي يحصدون الجائزة التقديرية والأصلية بمسابقة مجمع البحوث الإسلامية

أساتذة جامعة الوادي
أساتذة جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

فاز كل من  الدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان الشامي مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد على الجائزة التقديرية لعام 1445 والدكتورة الشيماء السيد محمود علي مدرس الفقه وأصوله بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد على الجائزة الأصلية في موضوع (إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة لعام 2023 م) التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية برعاية فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك، من خلال اللجنة المشكلة بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

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وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب التهنئة للدكتور ماهر عبد الفتاح الشامي (مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب) والدكتورة الشيماء السيد محمود علي مدرس الفقه وأصوله بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد لحصولهما على الجائزة التقديرية والأصلية فى مسابقة إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة لعام 2023 متمنين لهما مزيدًا من التوفيق والسداد للارتقاء بجامعة الوادي الجديد في كافة المحافل المحلية والدولية.

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